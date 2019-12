Tweede Kamer is tegen bomenkap langs A9 bij Ouderkerk aan de Amstel

Tweede Kamerlid verbijsterd over bomenkap in Ouderkerk: 'Elke boom nodig voor het klimaat'

Over de aanleg van het tankstation en het kappen van de bomen is veel onrust ontstaan in Ouderkerk aan de Amstel. Inwoners zijn het niet eens met het besluit om zo veel bomen weg te halen. De Kamer denkt er ook zo over. De bomen helpen volgens de Kamer tegen geluidsoverlast van de snelweg.

24 uur per dag open

Daarnaast zijn er genoeg benzinepompen in de buurt. Er zijn binnen enkele kilometers zestien tankstations 24 uur per dag open.

De Kamer verzoekt de regering daarom om af te zien van het plan.