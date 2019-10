Sprankje hoop voor actiegroep in Ouderkerk aan de Amstel: ook gemeenteraad tegen bomenkap

OUDERKERK AAN DE AMSTEL - De actiegroep van Rits Dijkstra heeft er weer vertrouwen in. Vanwege de verbreding van de A9 willen de minister en Rijkswaterstaat hier een stuk bos kappen, om zo ruimte te maken voor een nieuw tankstation. Het college van Ouder-Amstel wilde daar onder protest mee akkoord gaan, maar daar stak de gemeenteraad een stokje voor.

Sinds enige jaren heeft het ministerie samen met Rijkswaterstaat het plan liggen om de A9 te verbreden. Daarbij moet een grote groenstrook met zo'n 10.000 bomen wijken voor een nieuw tankstation. Tegen het besluit van de verbreding valt weinig meer te doen, aldus Rits Dijkstra. Maar tegen het kapen van de bomen gloort nog een beetje hoop. "We hebben veel steun vanuit de buurt. En ook boosheid. Gelukkig blijkt de gemeenteraad er ook niet zo aan te willen meewerken", legt hij uit.

Wethouder Korrel, die verantwoordelijk is voor infrastructuur bij de gemeente, geeft echter aan dat ze weinig kunnen beginnen tegen de plannen van Rijkswaterstaat.

Tracébesluit

"Als gemeente hebben wij ons tot het uiterste verzet (Raad van State) tegen de realisatie van een verzorgingsplaats met tankstation in onze gemeente. Uiteindelijk is anders besloten en hebben wij sinds 4 januari 2012 te maken met een onherroepelijk Tracébesluit. Dit houdt in dat wij geen realistische mogelijkheden meer hebben om ons bestemmingplan niet in overeenstemming te maken met het Tracébesluit."

Lees ook: Meer dan duizend woedende krabbels om kap 14.000 bomen voor verbreding A9

Dat het groen zal verdwijnen zit ook de wethouder niet lekker. "Natuurlijk begrijpen wij de zorgen van onze inwoners en raadsleden. 10.000 bomen, dat is een gigantisch aantal. Wij blijven ons inspannen voor een zo goed mogelijk herplantingsplan met kwalitatief hoogwaardig groen. Wij zullen daarnaast ook zeker gehoor geven aan de oproep van de raad om de zorgen van onze inwoners en raadsleden bij de Minister onder de aandacht te blijven brengen."

Petitie

Rits Dijkstra geeft nog niet op. Hij zal met zijn actiegroep de komende dagen weer handtekeningen verzamelen voor de petitie die Stop de Bomenkap A9 is gestart. Inmiddels zijn er al bijna 3.000 handtekeningen gezet. Wethouder Korrel staat achter deze actie.

Lees ook: Verontwaardiging in Ouderkerk over kap 14.000 bomen: "Hoe kunnen ze dit nou bedenken?"

"Wij zijn van plan om samen met de initiatiefnemers van het burgerinitiatief 'Stop de bomenkap' hun petitie met handtekeningen aan te bieden aan de Tweede Kamer. Wij zullen niet stoppen om ons geluid tot in Den Haag te laten horen."

Alternatieven

Dijkstra oppert om ook andere locaties te bezichtigen en onderzoeken voor de bouw van een nieuw tankstation. Zo tipt hij bijvoorbeeld de huidige landbouwgrond ter hoogte van hectometerpaaltje 36.0 op de A9 nabij Schiphol.

De wethouder geeft aan dat vijf alternatieve locaties voor het realiseren van een tankstation zijn onderzocht door Rijkswaterstaat, maar dat deze niet als geschikt zijn beoordeeld.