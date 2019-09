Meer dan duizend woedende krabbels om kap 14.000 bomen voor verbreding A9

OUDERKERK AAN DE AMSTEL - 10.000 tot 14.000 bomen die mogelijk verdwijnen vanwege een bredere A9: een groep boze inwoners van Oudekerk aan de Amstel doet er alles aan om dit te voorkomen. Kortgeleden werd namelijk bekend dat de kapvergunning openstaat voor bezwaar en daar maken ze graag gebruik van. "Hopelijk denkt de burgemeester: dit laat ik niet over mijn kant gaan."

Dat zegt Rits Dijkstra van Stop de Bomenkap A9. "We dachten dat het achter ons lag, maar blijkbaar kunnen we nog stees bezwaar aantekenen. Dit is ons moment."

Ze dienden protest in bij de gemeente en startten een handtekeningenactie. Wat volgens Dijkstra telt is niet alleen het aantal handtekeningen, zo'n 1200, "maar ook de boosheid waarméé men dit doet."