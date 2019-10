Petitie tegen massale bomenkap Ouder-Amstel overhandigd: college zet in op 'heroverweging door Den Haag'

OUDER-AMSTEL - De Actiegroep Stop de Bomenkap A9 heeft vandaag op het gemeentehuis van Ouder-Amstel de petitie overhandigd waarmee ze onvrede laten blijken over de voorgenomen kap van ruim tienduizend bomen. Nadat eerder de gemeenteraad zich al achter de actiegroep schaarde, wil nu ook het college van B&W een poging wagen Den Haag op andere gedachten te brengen.

De bomen moeten wijken om ruimte te maken voor de verbreding van de A9 en de bouw van verzorgingsplaats en nieuw tankstation, wat veel inwoners tegen de borst stuit. Hoewel ook de gemeenteraad zich achter de actiegroep leek te scharen, gaf de wethouder te kennen geen opties te zien om Rijkswaterstaat op andere gedachten te brengen.

Lees ook: Sprankje hoop voor actiegroep Ouderkerk aan den Amstel: ook gemeenteraad tegen bomenkap



"Als gemeente hebben wij ons tot het uiterste verzet (Raad van State) tegen de realisatie van een verzorgingsplaats met tankstation in onze gemeente", legde hij uit. "Uiteindelijk is anders besloten en hebben wij sinds 4 januari 2012 te maken met een onherroepelijk Tracébesluit. Dit houdt in dat wij geen realistische mogelijkheden meer hebben om ons bestemmingplan niet in overeenstemming te maken met het Tracébesluit."

Lees ook: Meer dan duizend woedende krabbels om kap 14.000 bomen voor verbreding A9

Toen onlangs bezwaar kon worden gemaakt tegen de eerder afgegeven kapvergunning, greep de actiegroep die mogelijkheid met beide handen aan en startte de petitie: inmiddels zijn er drieduizend krabbels opgehaald: "Hopelijk denkt de burgemeester: dit laat ik niet over m'n kant gaan", zei actievoerder Rits Dijkstra daar eerder over tegen NH Nieuws.

Nu burgemeester Joyce Langenacker het dikke pak papier met de handtekeningen in ontvangst heeft genomen, lijkt het college alsnog bereid zich opnieuw in te spannen om een stokje voor de massale kap te steken. "Op 29 november gaan we met de indieners van de petitie naar de Tweede Kamer", twittert ze. "We zetten in op heroverweging door Den Haag."