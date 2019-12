Urkse duiker moest dorpsgenoten opduiken: "Honderden berichtjes gehad"

DEN HELDER - De lichamen van de vissers van de Urkse kotter werden gevonden door een duikteam van de marine. Gerrit Weerstand komt uit Urk en leidde de zoekactie naar zijn dorpsgenoten.

Hij merkt dat hun dood erg leeft bij de gemeenschap op het voormalige eiland. "Ik voelde de wanhoop bij de mensen en bij de familie. Het is echt een ramp", vertelt hij tegen NH Nieuws. De vissers van de gezonken kotter, die rond het middaguur werden gevonden in de stuurhut, waren 27-jarige Hendrik-Jan en de 41-jarige Jochem. Het is nog niet officieel bevestigd dat de lichamen van de mannen zijn. Lastige operatie De boot UK165 met de bijnaam 'Lummetje' verdween afgelopen donderdag in de vroege ochtend. Het schip van Urk gaf om 5.46 uur een noodsignaal af. Vermoedelijk is de boot omgeslagen en daarna gezonken. Als een schip kapseist of zinkt, wordt er een automatisch noodsignaal verstuurd. Het schip was lange tijd vermist, maar werd uiteindelijk gelokaliseerd voor de kust van Texel, op veertien meter diepte.

Lees ook Play Noordkop & Texel Lichamen vermiste vissers gevonden in gezonken kotter

De zoektocht vanmorgen was een lastige operatie volgens Weerstand. "Wrakduiken is een van de moeilijkste elementen van ons werk. De duikers hebben te maken met stroming, slecht zicht en een wrak waar zich allemaal netten, kabels en lijnen bevinden. We moesten stap voor stap een plan maken en wachten op 'duik-acceptabel weer'. Het was een lastige operatie om uit te voeren", aldus de Urkse duiker. Dat de ramp veel losmaakt bij Urkers, heeft hij de afgelopen dagen zeker gemerkt. "Ik heb honderden berichtjes gekregen van dorpsgenoten. De vissers zijn van veel mensen familie." Bekijk hieronder het hele interview.

NH Nieuws