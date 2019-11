Ook vandaag geen duikactie in zoektocht naar vermiste vissers: "De wind is te hard"

Dat meldt de Kustwacht in Den Helder aan NH Nieuws. "De wind is te hard, waardoor er een golfslag is van zo'n drie meter hoog", aldus een woordvoerder. "Dat is te gevaarlijk. Bovendien is het zicht onder water nu nihil."

Er wordt vandaag daarom alleen 'passief gezocht' door de hulpdiensten. "Het Kustwacht-vliegtuig gaat wel scherper patrouilleren en ook ons vaartuig kijkt goed rond. En wellicht dat ook andere vissers weer het water opgaan om te zoeken. Maar meer kunnen we op dit moment niet echt doen." De Kustwacht hoopt dat het morgen wel lukt om te duiken.