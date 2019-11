'Seriesteker' René V. gaat in hoger beroep tegen zes jaar cel en tbs

JULIANADORP - René V. gaat met een nieuwe advocaat in de hand in hoger beroep tegen zijn veroordeling tot 6 jaar celstraf en tbs. Hij was daar begin november tot veroordeeld, nadat hij eind 2018 en begin dit jaar meerdere vrouwen vanuit zijn auto had neergestoken.

Het Noordhollands Dagblad meldt dat het advocatenkantoor van Wim en Hans Anker de zaak voor de 24-jarige René V. in behandeling heeft.

De rechter achtte de Julianadorper begin deze maand schuldig aan vier pogingen tot moord. Hij stak in Egmond, Castricum en Barsingerhorn vanuit zijn auto vier vrouwen die aan het joggen of fietsen waren. Daarnaast is hij veroordeeld voor mishandeling, stalking en bedreiging van meerdere vrouwen in de regio Alkmaar en Den Helder. Van een poging tot moord in Schagen werd hij wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken.

'Ik walg van je'

Een van de slachtoffers sprak eerder in de rechtszaal tegenover V. uit dat hij mazzel heeft gehad dat hij de vier niet heeft vermoord. "Wat bezielde je? Heb je erover nagedacht? Ik hoop dat je de tijd hebt om tot inkeer te komen. Mijn jongste dochter wil tegen je zeggen: 'ik walg van je.'"