Zes jaar en TBS: 'Opluchting bij slachtoffers veroordeelde seriesteker'

De rechter acht René V. schuldig aan vier pogingen tot moord. Hij stak in Egmond, Castricum en Barsingerhorn vanuit zijn auto vier vrouwen die aan het joggen of fietsen waren. Daarnaast is hij veroordeeld voor mishandeling, stalking en bedreiging van meerdere vrouwen in de regio Alkmaar en Den Helder. Van een poging tot moord in Schagen werd hij wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken. Maar dat had geen gevolgen voor de strafmaat. Die is conform de eis van het Openbaar Ministerie.