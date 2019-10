Seriesteker René V. verschuilt zich achter drugsgebruik: "Mesje bij me om nagels schoon te maken tijdens ritjes"

ALKMAAR - Op 22 november 2018, de dag waarop seriesteker René V. (24) uit Julianadorp vanuit een auto zijn eerste slachtoffer neerstak, was hij tijdens het rijden met het steekwapen zijn 'nagels aan het schoonmaken'. "Het was absoluut geen slagersmes. U moet weten: ik zit bijna 24/7 op de weg", verklaarde V. zojuist tegenover de rechtbank waarom hij dat mesje in de auto bij zich had.

"Ik weet dat ik m'n arm uit het raam had. Met het mesje met de punt omhoog", herinnert de vrachtwagenchauffeur zich over het eerste incident waarmee hij in de publiciteit kwam: op 22 november de Zanddijk in Castricum. Het slachtoffer, een 18-jarige fietsster - was op dat moment vanuit Limmen onderweg naar Egmond aan de Hoef, om daar bij haar verzorgpaard langs te gaan.

'Wel gevoeld', niet gestopt

De verdachte ontkende in de rechtbank dat hij een stekende beweging naar de fietsster heeft gemaakt. Hij had haar niet willen raken, heeft 'wel gevoeld' dat hij raakte, maar stopte niet. Dat merkte het slachtoffer ook. Nadat ze met 'hevige pijn in haar borst' op de grond was gaan zitten, belde ze haar vader. Kort daarna werd ze met een klaplong en een snee in haar borst opgenomen in het ziekenhuis. Toch dacht ze, gesterkt door het ongeloof bij vrienden en kennissen, dat ze door de autospiegel was geraakt.

Een paar minuten na het eerste steekincident, volgt een tweede. Ook dat gebeurde op de Zanddijk, waarbij een 52-jarige hardloopster het slachtoffer werd. Het slachtoffer verklaarde dat ze geraakt werd door de auto, naar haar arm keek, en zag dat er bloed op zat. "Het gebeurde gewoon. Zij rende met mij mee", zegt V. daarover. "Maar ik bedacht me niet: laat ik dit niet nog een keer doen."

Schuldgevoel

Zodra hij weer door de bebouwde kom reed, bekroop hem een schuldgevoel. "Door de druk in m'n rug sprongen mijn longen uit m'n lichaam." Later besefte hij naar eigen zeggen dat hij zijn slachtoffers zou kunnen hebben verwond met het mes. "Ik zag geen bloed of weefsel op het mes. Maar toen ik later Opsporing Verzocht keek, zag ik dat ze gewond waren geraakt."

Het derde slachtoffer maakte hij vier dagen aan de Rinnegommerdijk in Egmond aan den Hoef. Op de vraag hoe hij daar verzeild raakte, antwoordt hij: 'rondjes rijden'. "Het vrat aan me", zegt hij over het schuldgevoel over de gebeurtenissen van een paar dagen eerder in Castricum. "Dat klinkt gek als je weet dat ik het daarna nog een paar keer gedaan heb. Maar ik ben nog meer gaan gebruiken. Een kwestie van dan maar naar de verdovende middelen grijpen."

Vicieuze cirkel door drugsgebruik

Hij was 'absoluut niet' op zoek naar een derde slachtoffer. "Maar je gebruikt een gram, je wordt sneller. Als je meer gaat gebruiken, gaat alles langs je heen. Blijkbaar was dat de trigger voor wat ik haar heb aangedaan." Hij herinnert zich dat slachtoffer Esmee op hem kwam afgerend. "M'n raam was open, maar ik bedacht me niet om het nog een keer te doen. Volgens mij ben ik niet op haar ingestuurd, maar dat kan ik me niet meer herinneren."

V. vertelt dat hij haar vrijwel op identieke wijze - 'met hetzelfde mes, punt omhoog, geen steekbeweging, mes in z'n handen omdat hij met z'n nagels bezig is' - de 18-jarige hardloopster raakte. "Gelukkig hebben mensen met honden haar gevonden. Later heb ik pas gehoord dat ze in elkaar was gezakt."