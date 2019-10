Slachtoffer (52) seriesteker spreekt verdachte toe: "Mazzel dat je ons niet hebt vermoord"

ALKMAAR - Meerdere slachtoffers van seriesteker René V. (52) hebben een jaar na dato fysiek of mentaal nog altijd last van de aanval. Dat bleek vandaag in de Alkmaarse rechtbank uit de slachtofferverklaringen, die door de slachtoffers zelf, hun advocaten of naasten werden voorgelezen.

"René", sprak de vrouw die op 22 november slachtoffer van hem werd, de verdachte rechtsstreeks toe. "Je hebt bekend, maar na vandaag heb ik nog steeds het gevoel dat je niet durft te kijken naar wat je hebt gedaan." De hardloopster werd door het mes in haar arm geraakt. Toen ze merkte dat ze bloedde, is ze naar doorgerend naar huis, om daarvandaan met haar man naar het ziekenhuis te gaan.

"Ik heb zelf dochters van jouw leeftijd, zij hebben een geweten, leren van hun fouten en weten waar de grens ligt. Wat bezielde je? Heb je erover nagedacht? Je hebt mazzel dat je ons niet hebt vermoord. Hoop dat je de tijd hebt om tot inkeer te komen. Mijn jongste dochter wil tegen je zeggen: 'ik walg van je.'"

Haar advocaat legt de rechtbank uit dat de gebeurtenissen 'veel impact op het gezin heeft'. "Ze durfde een tijd lang niet te hardlopen en alleen onder begeleiding naar buiten. Ze heeft een tijdje niet kunnen werken." Hoewel de vrouw weken na het steekincident weer aan de slag ging, heeft ze in juni 'een terugslag gehad'. "Daardoor zat ze in de ziektewet, had veel problemen, en is nu langzaam aan het terugkomen."

Esmee

Ook namens slachtoffer Esmee, de 18-jarige hardloopster die op 26 november 2018 op de Rinnegommerlaan in Egmond aan den Hoef werd gestoken, werd een slachtofferverklaring voorgelezen. "Wat een harde klap", gaat ze terug naar de avond waarop ze werd belaagd door V. "Ik had geen idee dat ik was neergestoken. "Ik moest naar huis, maar het was nog ver. Ademen gaat lastiger en lastiger, maar met m'n hand op m'n borst ben ik doorgelopen."

Uiteindelijk zakt Esmee langs de weg in elkaar, waarna ze door voorbijgangers wordt opgevangen en voor behandeling naar het ziekenhuis wordt gebracht. "Ze had kunnen overlijden", benadrukt haar advocaat.

"Litteken op mijn hart"

Esmee, die door de aanval nog steeds met lichamelijke en geestelijke (ptss) kampt, doet een beroep op V's geweten."Waar is je trots? Je hebt voor altijd een litteken op m'n hart geschreven. Ik doe geen vlieg kwaad: ik hoop dat de straf niet mild is.