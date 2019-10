Seriesteker René V. (24) kwam in beeld dankzij kenteken schoonmoeder

ALKMAAR - De verdachte seriesteker René V. de 24-jarige man die tussen november 2018 en januari 2019 met een serie steekincidenten gemeenten rond Alkmaar in z'n greep hield, kwam in beeld dankzij het kenteken van de auto van zijn schoonmoeder.

Dat is vanochtend gebleken tijdens de rechtszaak in Alkmaar, waar in totaal tien aanklachten tegen V. worden behandeld. Het voorval in juni vorig jaar, waarbij hij op de Nieuwedijk in Schagen een vrouw tegen haar schouder zou hebben gestompt, kwam pas aan het licht nadat het slachtoffer kennisnam van de aanrijdingen en steekpartijen later dat jaar.

Speed

V. zegt zich 'door regelmatig speedgebruik' niet te kunnen herinneren dat hij de vrouw vanuit zijn auto fysiek heeft belaagd, al houdt hij de optie open dat het wel is gebeurd. Wel bekent hij dat hij die junidag - zoals de rechter het verwoordt - 'een pijpbeweging' naar haar heeft gemaakt. Die vrouw zette de politie maanden later op het juiste spoor, door het kenteken door te geven. Dat kenteken bleek te horen bij de auto van een vrouw uit Julianadorp. V. woonde op hetzelfde adres, en kwam daarmee in beeld bij de recherche.

Hoewel het voorval op de Nieuwedijk in Schagen hem niet ten laste wordt gelegd, viel hij in de maanden daarna in ieder geval vier andere vrouwen aan. Waar het op de Nieuwedijk bij een stomp en schunnig gebaar zou zijn gebleven, zou hij tussen november 2018 en januari 2019 in totaal vier vrouwen vanuit zijn auto in hun arm of borststreek hebben gestoken.

Hij wordt ervan verdacht een poging te hebben gedaan die vrouwen 'van het leven te beroven', al ontkent hij zelf dat hij de vrouwen om het leven wilde brengen. "Dat vind ik nogal zwaar", zegt hij over die beschuldiging.

Baken onder auto

V. werd in maart van dit jaar aangehouden, nadat de recherche met onder meer een baken onder zijn auto en een microfoon voldoende bewijs tegen hem had verzameld. De zaak tegen V. duurt nog de rest van de dag.