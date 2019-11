Wijkbijeenkomst in Alkmaar vanwege doodgeschoten buurvrouw: "Ik heb wel wat vragen"

ALKMAAR - Er is volgende week een inloopbijeenkomst voor de bewoners van 't Rak, de Alkmaarse woonwijk waar de woensdagochtend door de politie neergeschoten Carla woonde. De 48-jarige vrouw overleed dezelfde dag. Volgens een brief, die haar buren hebben gehad en in handen is van NH Nieuws, kunnen er die avond vragen worden gesteld aan verschillende instanties, zoals de woningcorportatie, gemeente en een wijkagent. "Ik heb wel wat vragen, ja", aldus een buurman.

In de brief, afkomstig van de gemeente Alkmaar, politie en Woonwaard is te lezen: 'Op 13 november heeft er een incident plaatsgevonden in uw wijk. Daarbij is een bewoonster uit uw straat om het leven gekomen. Wij kunnen ons voorstellen dat deze gebeurtenis een indruk heeft gemaakt op de directe getuigen.'

Eén van de buren geeft te kennen aan NH Nieuws wel wat vragen te hebben voor de aanwezige partijen bij de geplande bijeenkomst. "Ik zou graag van de wijkagent willen weten waarom hij geen hulp inschakelde. Hij is meerdere keren bij haar geweest. Ik wil ook weten of agenten wel zijn opgeleid om te herkennen of de situatie kritiek is."

Niet geluisterd

Ook is hij boos op Woonwaard, de beheerder van de woning waar Carla woonde. Hij schrijft op Facebook bij een bericht van de corporatie: 'We hebben lang geen enkele reactie van ze gehad. Er wordt alleen iemand wakker daar als je dreigt met media. Ik wil dat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt. Carla is nu dood en als er naar ons was geluisterd, was dit niet gebeurd.'



Gisteren beweerden meerdere buren dat er de avond voor de schietpartij geen bed beschikbaar was bij de crisisdient, onderdeel van de GGZ. Carla kon toen haar huis niet in en gooide met een baksteen haar eigen raam in. De politie kwam en die belde de crisisdienst. "De agenten vertelden mij dat er de komende vier uur geen plek bij de crisisopvang was. Ze hadden eerder op de avond al twee verwarde personen naar de crisisopvang gebracht. Daardoor kon Carla er niet meer bij", aldus buurman Jan Boon.