Zaanstreek-Waterland Vader Jeroen spreekt woensdag op de Dam: "Onze kinderen zijn de sigaar"

Tijdens de lerarenstaking aanstaande woensdag zal Jeroen de Glas uit Zaandam namens ouders spreken bij de manifestatie op de Dam. De Glas is vader van Pilar en Carice, die op CBS Tamarinde in Zaandam zitten. Eerder voerde hij al actie tegen de vierdaagse schoolweek, die de school noodgedwongen had ingevoerd.

"Voor ons gaat het erom dat onze kinderen de sigaar zijn. En ik denk dat iedere ouder in Nederland als 'ie merkt dat dat het geval is, dat hij dan op de barricade zou staan", zegt De Glas. Vrijdag werd in eerste instantie bekend dat de geplande onderwijsstaking niet meer door zou gaan, omdat het kabinet 460 miljoen euro extra geld beschikbaar stelt voor het onderwijs. Lees ook: Onderwijsbond: lerarenstaking woensdag gaat tóch door Leraren willen echter toch actie gaan voeren omdat ze het toegezegde geld niet voldoende vinden. De Glas is het daar volkomen mee eens. "Slob geeft incidenteel geld om een structureel probleem op te lossen", zegt hij. "Dan draai je misschien aan wat schroeven en bouten, maar het bouwwerk zelf blijft nog piepen en kraken. Het wordt tijd dat hij wat fundamenteel aan het bouwwerk gaat doen!" Lees ook: Lerarentekort bij vier op tien scholen: "En de eerste griepgolf moet nog komen" Een jaar geleden werd op meerdere scholen in de Zaanstreek de vierdaagse schoolweek ingevoerd vanwege het lerarentekort. Inmiddels wordt er wel weer vijf dagen lesgegeven. Toch is het probleem niet opgelost, want zodra er leraren ziek zijn, worden klassen alsnog naar huis gestuurd, vertelt De Glas hieronder:

NH Nieuws