Drastisch besluit door lerarentekort: Zaanstad komt met vierdaagse schoolweek Foto: NH Nieuws

ZAANSTAD - Het schrijnende lerarentekort gaat nu echt zijn tol eisen in Zaanstad. Dat heeft verregaande gevolgen voor het onderwijs, want dit najaar wordt er een vierdaagse schoolweek ingevoerd. Als er deze week iemand ziek wordt, zal de maatregel zelfs al direct in moeten gaan.

De overkoepelende organisaties Agora en Zaan Primair beheren samen 95 procent van de Zaanse scholen. Zij zien zich genoodzaakt om die vierdaagse schoolweek in te voeren. De directeuren waarschuwen dat dit het meest positieve scenario is. Als er nog meer concessies gedaan worden, gaat de kwaliteit van het onderwijs er te erg onder lijden, waarschuwen ze. Het is nog onduidelijk welke scholen in Zaanstad met de maatregel te maken gaan krijgen. Beide besturen proberen de leraren deze weken zo goed mogelijk te verdelen, maar dat kinderen vaker thuis zullen moeten blijven, lijkt zeker. Lees ook: Ruim duizend kinderen aanstaande maandag getroffen door lerarentekort De vierdaagse schoolweek zal waarschijnlijk acht weken duren. Als er dan niets veranderd is, zal het nog eens met acht weken verlengd worden. Tekort

De vierdaagse schoolweek is eigenlijk tegen de wet, maar de overkoepelende organisaties zeggen met hun rug tegen de muur te staan. Alle schooldirecteuren en extra handen in de school staan al zo veel mogelijk voor de klas. Afgelopen jaren werden kinderen zo nu en dan al naar huis gestuurd als er een spontaan tekort was. Of zo'n vierdaagse schoolweek alleen maar negatieve kanten heeft, valt nog te bezien. Bekijk hieronder een reportage over een basisschool in Hoorn die zijn leerlingen juist doelbewust een dagje thuis houdt: