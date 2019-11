Kinderen voor een prikkie naar Artis tijdens landelijke onderwijsstaking

AMSTERDAM - Kinderen kunnen 6 november, op de dag van de landelijke staking van het basis- en voortgezet onderwijs, met een flinke korting naar Artis. De Amsterdamse dierentuin organiseert die dag extra activiteiten in het park en wetenschapsmuseum Micropia. Ruim 2700 scholen blijven die dag dicht.

Kinderen en studenten kunnen die dag voor 4 euro de dierentuin in, een korting van ruim tachtig procent. Volwassen begeleiders betalen die dag 18 euro. Toegang voor Micropia is die dag voor kinderen 5 euro.

Beerdiertjes

Kinderen kunnen die dag een micro-cursus volgen over het vangen van beerdiertjes in Micropia. Ook zijn er live-voorstellingen over de ruimte in het Planetarium, kan er een herfstroute worden gelopen langs de bomen in de dierentuin, vertellen dierverzorgers bijzondere verhalen en kan er geknutseld worden met herfstbladeren.

De leraren gaan staken omdat zij vinden dat de politiek meer moet doen tegen de werkdruk. Ook willen ze meer salaris en pleiten ze voor extra investeringen om het lerarentekort aan te pakken. Onder meer op de Dam wordt een manifestatie gehouden.