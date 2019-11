Lerarentekort bij vier op tien scholen: "En de eerste griepgolf moet nog komen"

NOORD-HOLLAND - Bij de start van het schooljaar kampten vier op de tien scholen voor basis- en voortgezet onderwijs met personeelstekorten. In het speciaal onderwijs hadden zelfs twee op de drie scholen gebrek aan vast personeel of vervangers, meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb) na een eind september gehouden peiling onder 6200 leden. "En dan moet de eerste griepgolf nog komen", zeggen veel deelnemers aan de peiling.

In de eerste weken van het nieuwe schooljaar heeft 17 procent van de basisscholen leerlingen naar huis gestuurd, in het speciaal onderwijs was dat 30 procent. Veel scholen zouden ook assistenten of stagiairs noodgedwongen en zonder verdere ondersteuning voor de klas zetten. Ook rapporteren de geënquêteerden vollere klassen, het samenvoegen van groepen, uitval van lessen en het schrappen van vakken.

Staking voor meer docenten

Leraren gaan op 6 november weer staken. De onderwijsbonden hebben leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners in het primair en voortgezet onderwijs opgeroepen te gaan staken die dag. Daarmee willen ze "een fatsoenlijk salaris, minder werkdruk en genoeg collega’s" afdwingen, aldus de vakbonden.

AOb, CNV, AVS, FvOv en FNV geven onderwijsminister Arie Slob een ultimatum, tot 21 oktober. Volgens de bonden is het tekort aan leraren en schoolleiders zo groot dat dagelijks in het hele land klassen naar huis worden gestuurd. Basisschool de 16e Montessori in Amsterdam-Zuidoost maakte eind september bekend te moeten sluiten wegens een tekort aan leraren.

Volgens AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen komen kinderen te kort "als ze niet de aandacht krijgen die ze verdienen. Daarvoor hebben we echt veel meer collega’s nodig. Iedereen weet dat er echt meer leraren moeten komen. Daarvoor moet het werk weer aantrekkelijk worden."