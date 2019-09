Leraren dreigen met nieuwe landelijke staking

NOORD-HOLLAND - Leraren gaan op 6 november mogelijk weer staken. De onderwijsbonden hebben leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners in het primair en voortgezet onderwijs opgeroepen te gaan staken die dag. Daarmee willen ze "een fatsoenlijk salaris, minder werkdruk en genoeg collega’s" afdwingen, aldus de vakbonden.

AOb, CNV, AVS, FvOv en FNV geven onderwijsminister Arie Slob een ultimatum, tot 21 oktober. Volgens de bonden is het tekort aan leraren en schoolleiders zo groot dat dagelijks in het hele land klassen naar huis worden gestuurd. Basisschool de 16e Montessori in Amsterdam-Zuidoost maakte gisteren bekend te moeten sluiten wegens een tekort aan leraren.

De vakbonden en werkgevers (PO-Raad en VO-raad) vroegen voor de zomer het kabinet om 423,5 miljoen euro voor 2020 voor een noodpakket voor het primair en voortgezet onderwijs. Tijdens de algemene politieke beschouwingen werd volgens de bonden echter duidelijk dat het kabinet niet wil investeren in onderwijs. Premier Mark Rutte en Slob gaan overigens 16 oktober praten met de onderwijssector over de gevraagde 423,5 miljoen euro.

Meer leraren nodig

Volgens AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen komen kinderen te kort "als ze niet de aandacht krijgen die ze verdienen. Daarvoor hebben we echt veel meer collega’s nodig. Iedereen weet dat er echt meer leraren moeten komen. Daarvoor moet het werk weer aantrekkelijk worden."

In maart stonden nog meer dan 40.000 leraren en ander onderwijzend personeel uit heel Nederland op het Haagse Malieveld te demonstreren tegen lage salarissen en hoge werkdruk.