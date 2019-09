Basisschool in Amsterdam moet sluiten wegens lerarentekort: "Alles geprobeerd"

AMSTERDAM - De 16e Montessorischool in Amsterdam-Zuidoost moet de deuren sluiten vanwege een lerarentekort. Het is daarmee de eerste Nederlandse school die om deze reden moet sluiten. "Er was geen perspectief meer", aldus de directeur.

"We waren al langere tijd bezig een vast team te krijgen", vertelt Hubert de Waard, bestuurder van Stichting Sirius, de organisatie waaronder de school valt, aan AT5. "Aan het begin van dit schooljaar was de overtuiging er dat dat was gelukt. Maar aan het eind trokken mensen zich toch weer terug."

Bijeenkomst

Vanavond organiseerde de school een bijeenkomst voor alle ouders om hen te informeren over het onvermijdelijke besluit. "De ouders schrokken enorm, maar ook zij zagen het aankomen. Ze waren heel begripvol, maar vroegen toch: kunnen jullie niet nog wat proberen? Maar we hebben alles al geprobeerd", zegt De Waard.

De school blijft nog open tot 1 januari; vanaf dat moment moeten alle leerlingen een andere school hebben gevonden. Voor de groepen 6, 7 en 8 is dit zelfs al na de herfstvakantie. "Dat is heel snel, maar we hebben met verschillende scholen in Zuidoost goed geïnventariseerd wat er mogelijk is en bieden de ouders verschillende opties aan. Zij kunnen dan hun voorkeur doorgeven."

Moe

"Ik ben nu vooral moe", bekent De Waard. "Maar ik ben ook wel dankbaar voor het begrip van de ouders. We hebben de enige juiste beslissing genomen."

Het lerarentekort is iets wat basisscholen al langer zorgen baart. Vorige maand nog luidden schoolbesturen en vakbonden de noodklok. Marijke van Amersfoort, de directeur van Samenspel, een andere basisschool in Zuidoost, liet toen al weten de grootste moeite te hebben om leraren te vinden. "Ik heb links en rechts gepubliceerd, onder andere op LinkedIn, die advertentie is 30.000 keer bekeken. Maar het heeft niets opgeleverd. Helaas."