Kabinet geeft 460 miljoen aan leraren, staking van de baan

NOORD-HOLLAND - Het kabinet trekt in totaal 460 miljoen euro uit voor salarisverhoging en werkdrukvermindering in het basis- en voortgezet onderwijs. Dat heeft verantwoordelijk minister Arie Slob afgesproken met de vakbonden en schoolbesturen. De staking die voor 6 november gepland stond, is daarmee van de baan.

Dit jaar krijgt zowel het basis als het voortgezet onderwijs 150 miljoen euro extra. Verder wordt er 97 miljoen naar voren gehaald om de werkdruk van leraren en schoolleiders te verminderen. Een deel van dit geld is bestemd voor het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Speciaal onderwijs

Daarnaast zijn er nog extra potjes voor scholing en salaris. Voor leraren in het speciaal onderwijs komt er jaarlijks 16,5 miljoen bij voor loonsverbetering. Verder komt er deze kabinetsperiode nog 21,2 miljoen bij om te voorkomen dat leraren het basisonderwijs verlaten. Het geld is bedoeld voor individuele scholingsrechten.

Ook komt er nog 10,6 miljoen om nieuwe docenten te helpen en komt er 14,6 miljoen extra voor de subsidieregeling om dit jaar zij-instromers te stimuleren.

Staken

De onderwijsbonden hadden eerder 423,5 miljoen euro extra structureel geld voor het onderwijs geëist. De leraren waren van plan komende woensdag te staken voor meer geld. Dan wordt ook de begroting van onderwijs in de Tweede Kamer behandeld.

Vorige maand gingen schoolbesturen en vakbonden nog langs bij premier Mark Rutte en minister Slob om een half miljard extra te vragen voor het onderwijs. Het kabinet maakte al eerder extra geld vrij voor de sector, maar dat was volgens de vakbonden te weinig. De opmerking van het kabinet dat de besturen en vakbonden voor dit geld eerst een cao moesten afsluiten, was tegen het zere been van deze sociale partners. Rutte heeft daarvoor zijn excuses gemaakt.

Vandaag werd nog bekend dat bij de start van het schooljaar vier op de tien scholen voor basis- en voortgezet onderwijs kampten met personeelstekorten. In het speciaal onderwijs hadden zelfs twee op de drie scholen gebrek aan vast personeel of vervangers, meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb) na een eind september gehouden peiling onder 6.200 leden. "En dan moet de eerste griepgolf nog komen", zeggen veel deelnemers aan de peiling.

Jeroen de Glas uit Zaandam, die onder meer bij de protesten op het Malieveld in Den Haag sprak, is blij met de impuls, maar houdt een sceptische ondertoon. "Dit is volgens mij eenmalig, hè. Het is eerst maar eens kijken waar al dat geld aan gaat worden besteed. Salaris is belangrijk, maar nog belangrijker is het om geld te pompen in het aantrekkelijk maken van het vak. Denk daarbij aan de versoepeling van zij-instroomtraject", legt De Glas uit. "Eerst maar eens de gesprekken afwachten die morgen gaan plaatsvinden."