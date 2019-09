Curator onderzoekt doorstart failliete huis-aan-huisbladen: "Verdwijnen gaat mensen aan het hart"

NOORD-HOLLAND - Curator Aart-Jan Stokkers onderzoekt namens de failliete Alkmaarse bv van BDU of er met de vijftien Noord-Hollandse huis-aan-huisbladen (of een deel daarvan) een doorstart kan worden gemaakt.

Dat bevestigt Stokkers desgevraagd aan NH Nieuws. Vanwege 'tegenvallende advertentie-inkomsten en concurrentie in de markt' vroeg de Barneveldse uitgever begin deze week faillissement aan voor haar Noord-Hollandse tak. Het bankroet werd goedgekeurd, waarna Aart-Jan Stokkers werd aangewezen als curator voor de failliete bv.



Lees ook: Boegbeeld Wieringer Courant hoopt op doorstart: "Kan moeilijk geloven dat het over is"

"Ik ben aan het onderzoeken hoe het nu verder moet", zegt Stokkers tegen NH Nieuws. Zo zal hij als curator inventariseren of er partijen zijn die het portfolio willen overnemen. Hoewel BDU er in een eerder stadium niet in slaagde een koper voor het volledige portfolio te vinden, inventariseert de curator nu ook of er gegadigden zijn voor een deel van de titels.



Lees ook: De laatste 'Kennemer' is verschenen: makers en lezers treuren om weekblad

Volgens Stokkers zitten er namelijk titels tussen die tot het cultuurhistorisch erfgoed van Noord-Holland behoren. Voorbeelden wil of kan hij niet noemen. "Maar in gesprekken met medewerkers heb ik gemerkt dat het verdwijnen van de titels mensen aan het hart gaat", zegt hij daarover. "Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om de vraag welke titels rendabel geëxploiteerd kunnen worden."

Lees ook: Faillissement huis-aan-huisbladen ook strop voor lokale verenigingsleven

De curator laat weten dat hij de medewerkers heeft verteld dat de arbeidsovereenkomsten worden opgezegd en dat het UWV de betalingsverplichtingen overneemt.