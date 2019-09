De laatste 'Kennemer' is verschenen: makers en lezers treuren om weekblad

BEVERWIJK - Het faillissement van uitgever BDUmedia betekent ook het einde van Nieuwsblad De Kennemer. Het weekblad voor Beverwijk, Wijk aan Zee, Velsen-Noord, Heemskerk en Uitgeest is op 11 september voor het laatst verschenen.

"Ik kan het me nauwelijks voorstellen dat er morgen geen Kennemer verschijnt", zegt Siem Weterings, met naast zich de laatste uitgave van De Kennemer. "Een collectors item. Deze is straks geld waard."

Weterings leverde tegen een onkostenvergoeding de laatste jaren een belangrijke bijdrage aan het volschrijven van De Kennemer. "Heerlijk werk. Voor mij echt een hobby. Ik ben geen journalist, noem mezelf liever stukjesschrijver. Dat was ik het liefst jaren gebleven, maar helaas is het anders gelopen. Voor de lezers is het echt een gemis. Je kon er zoveel dingen in terug vinden. Wat dacht je van de bioscoopagenda en de gemeentelijke mededelingen. Die werden goed gelezen, want iedereen wil het weten als je buurman een dakkapel gaat bouwen."

Klap

Ook voor het verenigingsleven is het een klap, zo stelt voorzitter van BBV De Kennemers Jaap Balder. Bij 'het Kennemertje' konden ze hun 'verhaal' altijd kwijt. "Nu is het maar de vraag hoe wij onze informatie kwijt kunnen. Natuurlijk heb je tegenwoordig Facebook en Instagram, maar de ouderen wil je ook kunnen bereiken."

Ook voor de plaatselijke scoutingvereniging is het verdwijnen van De Kennemer een harde klap. Zij gebruikten het krantje om deelnemers te werven voor hun activiteiten. "En als we minder deelnemers hebben voor de mountainbike-toertocht, brengen ze ook minder geld in het laatje."

Doorstart?

De IJmond zonder De Kennemer kan Jaap Balder zich niet voorstellen. Hij hoopt op een doorstart. "Dit krantje hoort gewoon bij Beverwijk en de regio. Misschien tweewekelijks uit gaan geven? Het zou jammer zijn voor de omgeving als we dit zo snel zouden opgeven."