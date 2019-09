Faillissement huis-aan-huisbladen ook strop voor lokale verenigingen

WIERINGERWERF - Het gisteren uitgesproken faillissement van de huis-aan-huisbladen van uitgeverij BDU is ook een strop voor lokale verenigingen. Zo moet scoutingvereniging Die Robben in Wieringerwerf nu andere kanalen vinden om haar activiteiten te promoten.

De Wieringer Courant was namelijk voor de scouting een goedkope manier om haar mountainbiketocht onder de aandacht te brengen. "Want minder deelnemers betekent ook dat er minder geld in het laatje komt", aldus Josina Rustenburg van Die Robben. "Er wordt per deelnemer betaald en de inkomsten gaan naar de vereniging."

De fietstocht is voor de scoutingvereniging een belangrijke inkomstenbron, zegt ze. "Daar doen we de leuke extra's van. We houden de contributie zo laag mogelijk, maar daar kunnen we alleen de basisactiviteiten voor uitvoeren. Door de mountainbiketocht kunnen we eens een leuk uitje organiseren, of geld steken in het clubgebouw."

Andere manier

Met het wegvallen van de huis-aan-huiskranten moet Die Robben op zoek naar andere manier om haar evenementen te promoten. Dure advertenties in grotere kranten kunnen ze alleen niet betalen. Rustenburg: "Die zijn onbetaalbaar voor ons. We moeten alles low-budget doen en dat geldt ook voor onze pr."