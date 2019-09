Eenmansredactie Wieringer Courant hoopt op doorstart: "Kan moeilijk geloven dat het over is"

WIERINGEN - Dat uitgever BDU het faillissement heeft aangevraagd voor haar Noord-Hollandse huis-aan-huisbladen betekent dat er nogal wat banen op de tocht staan. Zo ook de baan van de 61-jarige Henk Cornelissen, die al 39 jaar voor de Wieringer Courant werkt en een groot deel van die periode de eenmansredactie vormde.

"De krant van morgen had ik al klaar", vertelt Cornelissen in een telefonisch gesprek met NH Nieuws. "Maar deze week komt 'ie niet uit en de komende weken waarschijnlijk ook niet."

Lees ook: Uitgever vraagt faillissement aan voor Noord-Hollandse huis-aan-huisbladen

'Zijn' Wieringer Courant is één van de vijftien titels onder BDU Noord-Holland waarvoor het Barneveldse bedrijf faillissement heeft aangevraagd. Naar verwachting wordt het bankroet morgen bekrachtigd, waarna een curator zich over het bedrijfsonderdeel zal buigen.

Hopen op doorstart

"Ik kan moeilijk geloven dat het over is", zegt Cornelissen. Dat de huis-aan-huisbladen een doorstart maken onder BDU zelf lijkt uitgesloten: eerder vandaag meldde de Barneveldse uitgever in een persverklaring dat het afstoten van de Noord-Hollandse tak essentieel is om het voortbestaan van het bedrijf te garanderen.

Cornelissen hoopt daarom dat er een andere partij geïnteresseerd is in overname van het portfolio. "Het wordt heel lastig, maar er zijn nog allerlei scenario's denkbaar."

Afzonderlijke titels

Hoewel de Noord-Hollandse titels bij elkaar voor BDU (en in een eerder stadium voor Telegraaf Media Groep) onvoldoende winstgevend zijn gebleken, benadrukt Cornelissen dat het met sommige titels beter gaat dan met andere.

Lees ook: TMG verkoopt huis-aan-huisbladen

"Met afzonderlijke titels kun je misschien nog iets bereiken: ik kan me voorstellen dat de curator daar naar gaat kijken."