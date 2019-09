Uitgever vraagt faillissement aan voor Noord-Hollandse huis-aan-huisbladen

ALKMAAR - Wat Holland Media Combinatie twee jaar geleden al niet lukte, is nu ook voor BDU een brug te ver gebleken: het winstgevend maken van vijftien Noord-Hollandse huis-aan-huisbladen. BDU Holding heeft daarom faillissement aangevraagd voor haar Alkmaarse bv.

Als de aanvraag wordt goedgekeurd verdwijnen lokale titels als Wieringer Courant, Alkmaars Weekblad en Nieuwsblad Castricum. Eerder vandaag zijn medewerkers op de hoogte gebracht en zijn de werkzaamheden op de redacties per direct neergelegd.

Tot 2017 waren de vijftien titels in handen van Telegraaf Media Groep. Omdat dat bedrijf er niet in slaagde de titels winstgevend te maken, werd besloten ze te verkopen. BDU Holding toonde interesse en nam het portfolio over.

Niet rendabel

Twee jaar later blijkt ook dat bedrijf - met hoofdkantoor in Barneveld - niet in staat te zijn de titels rendabel te exploiteren. Volgens directeur Heiko Imelman hebben 'concurrentie in de markt en tegenvallende advertentie-inkomsten' het bedrijfsonderdeel de das omgedaan.

Door de stekker uit de Alkmaarse bv te trekken, garandeert de directie het voortbestaan van het bedrijf. "Als we deze stap niet zetten komt de continuïteit van andere bedrijfsonderdelen in gevaar", licht Imelman toe in een persbericht op de website van de uitgever.

Onduidelijkheid over ontslagen

Volgens de directeur heeft het faillisement ook gevolgen voor andere bedrijfsonderdelen, en is een reorganisatie daarom noodzakelijk. Mede daardoor is nog niet volledig duidelijk hoeveel mensen hun baan verliezen. Het faillissement geldt niet voor het BDU-kantoor in Hoofddorp, waar de Haarlemse en Amstelveense titels bij zijn aangesloten.

Er is nog geen duidelijkheid over een eventuele doorstart.