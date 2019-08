Formule 1 van Zandvoort is op 3 mei

ZANDVOORT - De Formule 1 op het circuit van Zandvoort wordt gereden op 3 mei 2020. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt.

De kalender voor het nieuwe seizoen is vandaag bekendgemaakt. De Grote Prijs van Nederland zou op 3 mei of 10 mei worden verreden. Omdat Spanje ook op de kalender staat, was de kans al erg groot dat Zandvoort op 3 mei zou worden gezet. De kalender moet op 4 oktober tijdens een vergadering van de FIA World Motor Sport Council nog wel worden goedgekeurd.

De organisatie in Zandvoort had gevraagd om rekening te houden met de Dodenherdenking op 4 mei. Dat is niet gebeurd. De speciale Dodenherdenking op de Erebegraafplaats in Overveen speelt zich af vlakbij het circuit. De organisatie had gevraagd of hier rekening mee kon worden gehouden. De erebegraafplaats ligt aan de Zeeweg en verwacht wordt dat de afbouw van het Foprmule 1 'circus' veel drukte op de Zeeweg zal meebrengen.

Ruim 250.000 raceliefhebbers hadden zich ingeschreven om een kaartje te bemachtigen voor de race. Slechts een deel daarvan heeft een gewild kaartje in zijn bezit. Op Marktplaats werden vrij snel de eerste tickets voor veel geld aangeboden. De organisatie raadt af deze kaarten te kopen.

Het circuit is druk bezig met aanpassingen voor de Grote Prijs van Nederland. Gisteren werd nog bekend dat het circuit een ontheffing heeft om het leefgebied van twee beesten in de duinen te verstoren.

Hotels in Zandvoort en omgeving krijgen het vandaag druk met reserveringen nu de datum bekend is. Centerparcs had de vakantiehuisjes in de hele maand mei uit de verhuur gehaald. Nu kunnen de reserveringen alsnog worden gedaan.