Jan Lammers raadt doorverkoop van F1-kaarten af

ZANDVOORT - Jan Lammers, sportief directeur van de Formule 1 in Zandvoort, waarschuwt zwarthandelaren voor de doorverkoop van kaarten. Mensen die ingeloot werden voor kaarten kregen dat vandaag te horen, maar er ontstond direct een zwarte markt op Marktplaats waar de kaarten voor woekerprijzen werden aangeboden.

"Kaarten boven de vastgestelde prijs kopen is ten allen tijden onverstandig omdat het niet toegestaan is om kaarten op deze manier te verkopen. De kans is groot dat Dutch GP deze kaarten ongeldig gaat verklaren. We gaan echter niet uitleggen hoe we dat doen", zegt Lammers in een verklaring.

De tickets voor de grand prix van 2020 werden vandaag toegewezen. De vraag was vele malen groter dan het aanbod: in totaal werden er meer dan een miljoen kaartjes aangevraagd, terwijl er over het hele weekend maar 315.000 toegangsbewijzen beschikbaar zijn.

"Helaas zie je dit op veel evenementen die heel populair zijn. Wij raden iedereen af om via onbekende kanalen kaarten te kopen, omdat het onmogelijk te achterhalen is of deze kaarten echt zijn", aldus Lammers.

Kaarten pas twee weken voor aanvang op de mat

Eén van de grootste risico's die kopers lopen is dat de handelaren helemaal geen tickets in het bezit hebben. Mensen die hun ticket hebben betaald krijgen pas twee weken voor aanvang van de races een persoonlijke kaart op de mat. Daarop staat hun naam en een persoonlijke barcode.

Eigen platform

Om mensen toch de gelegenheid te geven hun kaarten door te verkopen lanceert de ticketverkoper in 2020 een speciaal platform waarop de kaarten voor de reguliere prijzen kunnen worden doorverkocht.

Gelijk na de toewijzing van de kaarten ontstond al rumoer. Heel wat mensen waren ontevreden omdat ze geen kaarten of niet het gewenste aantal toegewezen kregen. Zwarthandelaren speelden daar direct op in.