Vreugde en verdriet in Zandvoort: de Formule 1-tickets zijn verdeeld

ZANDVOORT - De spanning was vandaag te snijden in Zandvoort. Wie mag er volgend jaar de Formule 1-race bijwonen en wie moet het thuis op tv gaan kijken? Zo'n 300.000 fans hadden zich ingeschreven voor de ticketverkoop en konden maximaal zes kaartjes per persoon aanvragen. Zoveel plekken zijn er niet en dus kwam er een loting, waar vandaag de zenuwslopende uitslag van binnenkwam.

"Prachtig, nostalgie!", roept Zandvoorter Leo Haak. Hij ziet de 'verlossende' mail op zijn telefoon verschijnen. Leo vroeg zes tickets voor twee dagen en meteen voor de komende drie jaar aan en heeft ze gekregen. "Ben ik blij? Ja, ik ben ontzettend blij."

Zandvoorts grootste F1-fan uitgeloot

Hoe groot is de teleurstelling even verderop in het dorp, bij Marcel Busscher. De café-eigenaar is een groot Max Verstappen-fan en was dolblij dat de race eindelijk naar Zandvoort terugkwam. Om het te vieren brouwde hij zelfs zijn eigen Formule 1-bier. En dan is daar dat mailtje vanmiddag met het slechte nieuws. Geen kaarten voor hem.

"Het is huilen met de pet op, heel jammer. Ik lees het mailtje net en ben overdonderd", vertelt Marcel. Hij kan niet geloven dat hij er straks niet bij kan zijn. "Het is jammer, maar waar." Toch hoopt hij dat iemand of iets hem de komende tijd nog aan een kaart kan helpen.

Kaarten op naam

De fans die te horen hebben gekregen dat ze hun kaarten krijgen, krijgen ze pas volgend jaar vlak voor de race. De kaarten moeten ook allemaal op naam gezet worden. Binnen vijf dagen moeten ze het bedrag overmaken. Mogelijk komt de organisatie nog met een aparte website waar 'tweedehands'-tickets gekocht kunnen worden. Tickets van mensen die onverhoopt toch niet kunnen.

Marktplaats

De organisatie waarschuwt vandaag nog maar eens dat het doorverkopen van kaartjes met commerciële doeleinden absoluut verboden is. Mocht iemand dat toch doen en gesnapt worden, dan volgt een toegangsverbod voor het circuit. Daar lijkt een aantal handelaren toch maling aan te hebben. Op Marktplaats worden vandaag al heel wat tickets aangeboden, voor wat de gek er voor wil geven.