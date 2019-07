Hoe zit het toch met die Formule-1 kaartjes? Zeven vragen en antwoorden

ZANDVOORT - Vandaag is het dan eindelijk zover: de kaartjes voor de Grand Prix van Zandvoort van volgend jaar worden verdeeld onder de gegadigden die zich de afgelopen maanden hebben aangemeld. Een spannende dag dus voor de ultieme Formule-1-fans. Maar waar moet je rekening mee houden bij het kopen van de kaarten? NH Nieuws zocht het voor je uit.

Hoeveel belangstelling is er?

Van 25 juni tot en met 9 juli hebben honderdduizenden racefans hebben bij elkaar ruim een miljoen entreebewijzen aangevraagd, zo bleek vorige week al. Omdat de animo veel groter is dan de capaciteit van het circuitpark zullen de tickets op basis van een loting worden toegewezen.

Voor hoeveel mensen is er plek?

Het drie dagen durende evenement biedt iedere dag plaats aan 105.000 toeschouwers. Mogelijk worden er nog extra plekken gecreëerd, al houdt sportief directeur Jan Lammers een slag om de arm omdat 'het voor de andere bezoekers wel aangenaam moet blijven'.

Hoe duur zijn de kaartjes?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de kaartjes voor de Grand Prix zijn niet goedkoop. Volwassenen die zich hebben ingeschreven voor de goedkoopste tickets van 140 euro zijn - als ze worden ingeloot - veroordeeld tot een plaatsje in de duinen.

Wie het racespektakel van dichterbij wil meemaken, moet nog dieper in de buidel tasten. Een kaartje voor de hoofdtribune voor de dag van de race (zondag) kost 448 euro. Voor het allerduurste kaartje betaal je 585 euro: daarvoor mag je twee dagen - zaterdag en zondag - op de hoofdtribune plaatsnemen.

Wanneer moet ik betalen?

Wie vandaag goed nieuws krijgt, ontvangt morgen een betaallink. Het entreegeld moet dan binnen vijf dagen zijn overgemaakt. Zorg er dus voor dat je genoeg geld op je rekening hebt staan, want het zou zonde zijn als de kaartjes daarom alsnog aan je neus voorbij gaan.

Kaarten die wel zijn gereserveerd, maar niet afgerekend zijn, gaan mogelijk opnieuw in de verkoop, liet Lammers eerder weten.

Kan ik tweedehands kaarten kopen?

Ja, het Bredase bedrijf CM.com - partner van de Formule 1 in Zandvoort - werkt momenteel aan een website waarop tweedehands kaarten kunnen worden aangeboden en gekocht. De website is tevens het enige officiële platform waar de kaarten - die op naam staan - mogen worden verhandeld.

Gaan de prijzen dan over de kop?

Nee, in lijn met het beleid van het Formula One Management mogen tweedehands kaarten alleen worden verkocht tegen de oorspronkelijke prijzen.

Wat als ik wel meer kan en wil betalen?

Dan loop je het risico dat je ticket ongeldig wordt verklaard en je niet binnenkomt.