Stormloop op kaarten Formule 1 Zandvoort

HAARLEM - De site van de Dutch Grand Prix raakte vanmiddag overbelast. Racefans kunnen vanaf 12.00 uur kaarten bestellen voor de race in mei 2020.

250.000 mensen hebben zich ingeschreven als belangstellende op de site. Zij hebben tot 9 juli 12:00 uur de tijd om in te schrijven voor de felbegeerde tickets die soms honderden euro per stuk kosten.

Lees ook: Kwart miljoen racefanaten registreren zich voor kaartjes f1 in zandvoort

Na inschrijving worden de kaarten verloot onder de inschrijvers. Hoewel het niet zo is dat wie het eerst komt, het eerst maalt, hebben veel racefans toch besloten vandaag meteen in te schrijven. Daardoor kost het soms minuten om op de site te komen.

Lees ook: Zandvoorters reageren gelaten op ticketprijzen formule 1 maar ik ga het toch op tv kijken

De inschrijvers kunnen maximaal zes tickets per stuk bestellen. Ook dat aantal is niet groter of kleiner naarmate de tijd verstrijkt. Eind juli/begin augustus krijgen de belangstellenden te horen of ze hun gewenste tickets kunnen kopen. Tegen die tijd wordt ook duidelijk in welk weekeinde in mei de race wordt verreden.