Center Parcs Zandvoort haalt huisjes uit verhuur vanwege Formule 1

ZANDVOORT - Wie volgend jaar mei een huisje wil huren bij Center Parcs Park Zandvoort, heeft voorlopig even pech. Center Parcs heeft alle accommodaties in die maand tijdelijk uit de verhuur gehaald.

De afgelopen maanden leek het er steeds meer op dat de Formule 1 zou terugkeren naar Zandvoort en vorige week ging de kogel door de kerk. Na een afwezigheid van 35 jaar keert de Grand Prix volgend jaar terug in Nederland.

De race zal hoogstwaarschijnlijk in mei zijn, maar in welk weekend is nog niet duidelijk. Voor de zekerheid verhuurt Center Parcs Zandvoort momenteel helemaal niets in mei, vanwege Formule 1. De precieze reden is niet bekend, omdat Center Parcs dat in het midden laat.

Sommigen denken dat Center Parcs nu nog niks verhuurt omdat het park de prijzen tijdens het Formule 1-weekend enorm omhoog gooit. "Leuk voor de vaste klanten van Center Parcs, En dan nog meer vragen dan de toch al hoge prijzen", schrijft iemand.

Anderen denken dat Center Parcs de beslissing heeft genomen om te voorkomen dat mensen straks alle weekenden boeken en weer drie zaterdagen en zondagen annuleren als bekend is wanneer de races zijn. Het is allemaal speculatie. Center Parcs geeft vooralsnog geen duidelijkheid.

Eerder werd al bekend dat de prijzen van hotels en Airbnb's in mei volgend jaar op veel plekken aanzienlijk hoger liggen dan anders. Veel mensen hopen in het weekend van de Formule 1 veel geld te kunnen verdienen aan mensen die de races willen bijwonen en niet in de buurt wonen.

Zodra bekend is wanneer de races zijn, kunnen mensen ook voor mei een tripje boeken naar Center Parcs, belooft de keten.