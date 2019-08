Bibian Mentel herstelt goed van operatie: "De eerste danspasjes alweer gemaakt"

LOOSDRECHT - Bibian Mentel herstelt goed van haar zware operatie van twee weken geleden. Vandaag ging de oud-paralympsich snowboardster voor controle naar het ziekenhuis en werden haar hechtingen verwijderd.

Volgens man Edwin Spee gaat het herstel van Bibian ontzettend goed: "We hadden nooit durven hopen dat het herstel zo snel zou gaan", laat hij weten op Facebook.

Dansmoves

Voorafgaand aan het ziekenhuisbezoek ging het stel nog even langs Aalsmeer om de eerste dansmoves voor het RTL-4 programma Dancing With The Stars te oefenen. "Vrijdag voor het eerst weer echt trainen en dan nog één week voor de eerste live uitzending op 7 september", aldus haar man.

Bij de oud-paralympisch snowboardster werd op 15 augustus een tumor verwijderd. Een gevaarlijke operatie vanwege de mogelijk verstrekkende gevolgen: "Het doemscenario is een dwarslaesie", liet Edwin toen weten. Vlak na de loodzware operatie verzekerde Mentel haar man er al van dat ze gewoon mee zou doen met het dansprogramma.

Bibian is al achttien jaar kankerpatiënt en kreeg al meer dan tien keer te horen dat de ziekte in haar lichaam is gevonden. "Ik wil niet dat mijn leven draait om kanker. Ik wil dat mijn leven draait om mijn leven leiden. Pluk de dag", zei ze eerder tegen NH Nieuws.