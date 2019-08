Loodzware dag voor Bibian Mentel en gezin: "God, dit is je kans mij te bekeren"

LOOSDRECHT - Een spannende dag voor Bibian Mentel (46) en haar gezin. Vandaag wordt bij de oud-paralympisch snowboardster een tumor verwijderd. Een gevaarlijke operatie met mogelijk verstrekkende gevolgen: "Het doemscenario is een dwarslaesie."

Eerder dit jaar onderging Mentel ook al een zware operatie die de tumoren weg zou moeten halen. Vorige maand kreeg ze te horen gekregen dat er uitzaaiingen waren gevonden. "Op mijn nekhoogte zit weer een tumor, en lager op mijn rug ook. Verschrikkelijk nieuws", vertelde Mentel toen aan RTL Boulevard.

Duimendraaien

Haar man Edwin Spee laat in een emotioneel bericht op Facebook weten gespannen te zijn voor de operatie van vandaag: "We brengen Bibian om 7.15 uur richting de operatiekamer. Daarna wordt het vijf uur duimendraaien en proberen om het doemscenario niet in mijn hoofd toe te laten."

Lees ook: Bibian Mentel weet niet of ze ooit nog kan lopen na laatste operatie

Het gaat volgens Spee om een loodzware operatie met mogelijk verstrekkende gevolgen: "Het doemscenario is een dwarslaesie. Een klein risico en dat mag dus echt niet gebeuren, want dan is zelfs ademhalen niet meer mogelijk."

Liefde en kracht

Ondanks de risico's heeft de echtgenoot van Mentel goede hoop: "Ik vertrouw op de specialisten, ik vertrouw op haar lichaam, ik vertrouw op onze liefde en kracht maar boven alles hoop ik dat mijn schatje het geluk mag krijgen dat alles goed gaat en ze nog weer wat tijd mag lenen om te genieten van het leven", schrijft hij.

Lees ook: Bibian Mentel zet punt achter snowboardcarrière

Daarnaast richt Spee zich nog tot God. Gekscherend schrijft hij dat het wel weer eens tijd wordt voor een wonder: "God, ik geloof niet in jou, als je zou bestaan ben ik zelfs ongelofelijk boos op je, maar dit is je kans om mij te bekeren. Ik heb je boek gelezen en las dat je in de oudheid een wonder hebt verricht. Maar je laatste wonder is alweer heel lang geleden, dus grijp je kans. Verricht een wonder want als iemand dit alles niet verdient, is het mijn schatje, mijn vrouw."

Steunbetuigingen

Op de Facebookpagina van Bibian stromen de succeswensen voor de oud-snowboarder binnen: "Heel veel sterkte en kracht in deze zware periode die weer komen gaat", schrijft de een. "Ik moest ineens aan je denken. Liefs, knuffel en sterkte", schrijft de ander. "Ook deze keer twijfel ik niet aan jouw kracht", laat weer een ander weten.

Bibian is al achttien jaar een kankerpatiënt en kreeg al meer dan tien keer te horen dat de ziekte in haar lichaam is gevonden. "Ik wil niet dat mijn leven draait om kanker. Ik wil dat mijn leven draait om mijn leven leiden. Pluk de dag", zei ze eerder tegen NH Nieuws.