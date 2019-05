Bibian Mentel weet niet of ze ooit nog kan lopen na laatste operatie

LOOSDRECHT - Bibian Mentel weet niet of zij ooit nog kan lopen, nadat zij begin maart aan een tumor in haar rug werd geopereerd. Na de operatie is zij gediagnosticeerd met een incomplete dwarslaesie.

Dat vertelt zij openhartig in een gesprek met Arie Boomsma voor RTL Boulevard. De snowboardster kreeg in december last van haar rug. "Dat ging niet over en ik heb eigenlijk nooit last van mijn rug, dus ik dacht al dat het niet klopte. Op een scan kwamen we er toen achter dat er een tumor onderin mijn rug zat."

Dat betekent dat Mentel al 19 jaar met kanker moet dealen. "Die 19 jaar zie ik echt een beetje als de extra tijd van mijn leven."

Geen gevoel in benen

Om de tumor weg te halen, moest ze twee maanden geleden onder het mes. "De orthopeed kwam na de operatie mijn kamer binnen en zei: 'Alles is goed gegaan, ik ben helemaal tevreden.' Toen zei ik: 'Eén ding alleen, ik voel mijn benen niet meer.'" Sindsdien zit de paralympisch kampioene in een rolstoel.

Ondanks deze nieuwe tegenslag, blijft de snowboardster ongekend positief. "Ergens is er een klein stemmetje in mijn achterhoofd dat zegt: 'Bieb, je gaat weer lopen'. Maar officieel weten we het niet, het zou ook kunnen dat dit het eindresultaat is."

Een fijne opsteker voor haar en haar gezin is in ieder geval dat zij vandaag eindelijk naar huis mag om daar verder te werken aan haar revalidatie. "Na maanden is ze dan eindelijk bevrijd, zoals ze het zelf noemt", sluit Boomsma af.