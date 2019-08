Bikkel Bibian vlak na loodzware operatie: "Ik doe mee met Dancing With The Stars"

LOOSDRECHT - Dat Bibian Mentel een doorzetter is wisten we al. Ook haar ijzersterke sportmentaliteit is de oud-snowboarder ondanks alles nog niet verloren. Zo verzekerde ze vlak na een loodzware operatie haar man Edwin Spee ervan dat ze gewoon mee zal doen met het RTL-4 programma Dancing With The Stars.

De opluchting was gisteren groot toen de operatie, waarbij een tumor werd verwijderd, goed was verlopen. "Het is nu nog even een uurtje duimendraaien dat Bibian straks zelf alles kan bewegen. De arts is heel tevreden", liet Edwin vlak na de operatie weten.

Eenmaal bij kennis had Bibian een korte maar krachtige boodschap voor haar man. Ze wil over ruim drie weken gewoon meedoen met het dansprogramma Dancing With The Stars. "Dat wordt krap maar Bieb fluisterde al in mijn oor dat ze op tijd klaar zal zijn. Ze kijkt ernaar uit om te laten zien waar ze de afgelopen weken zo hard voor heeft getraind", laat Edwin weten in een video op Facebook. "Nu eerst even goed rusten en wennen aan haar 'nieuwe' nek", vult hij aan.

De gevaarlijke operatie heeft een zware wissel op het gezin getrokken. In de korte video, onderaan dit artikel, is te zien hoe Mentel haar zoon uitzwaait: "Spontaan tranen in m'n ogen", aldus Edwin.

Bibian is al achttien jaar kankerpatiënt en kreeg al meer dan tien keer te horen dat de ziekte in haar lichaam is gevonden. "Ik wil niet dat mijn leven draait om kanker. Ik wil dat mijn leven draait om mijn leven leiden. Pluk de dag", zei ze eerder tegen NH Nieuws.