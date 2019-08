Zandvoortse partijen willen snel meer duidelijkheid over organisatie rondom Formule 1

ZANDVOORT - Er zijn achtduizend hotelkamers geboekt door de organisatie, maar waar dan en voor wie? Zandvoorters mogen het dorp wel in en uit tijdens de Formule 1, maar hoe dan? De PVV, D66 en de Ouderpartij Zandvoort willen snel meer duidelijkheid over hoe alles geregeld gaat worden rondom de Formule 1.

Afgelopen week verspreidde het college van Zandvoort een informatiebrief onder de raadsleden over de lopende gesprekken tussen de partijen die bij de organisatie van de Formule 1 betrokken zijn. Een stand van zaken, waaruit blijkt dat er vooral 'oriënterende gesprekken' plaatsvinden, maar waar nog weinig details in staan. Marco Deen van de PVV had daar wel op gehoopt. "Er zijn geen zeeën van tijd meer en er is nog te veel onzeker en onduidelijk. Beseffen wel wel wat er allemaal op ons afkomt?"

Deen noemt het 'positief bedoelde zorgen', maar hoopt dat er snel een einde komt aan de twijfels die leven onder lokale politici. Vooral de twijfel of Zandvoort 'de regierol' wel alleen aankan.

Overzicht

De grootste zorg is namelijk dat er nu zó veel partijen betrokken zijn bij de voorbereiding, dat er niemand is die het grote overzicht bewaart. "Dat hoeft niet één persoon te zijn, dat kan ook een groep zijn. Noem het 'een centrale kennisbank' die alle lijntjes kan verbinden. Dit is geen zeepkistenrace, maar een evenement van wereldformaat. We willen gewoon niet dat we straks voor verrassingen komen te staan."

Eerder had D66 al aangedrongen op een regisseur die het overzicht houdt op het gebied van mobiliteit. Wethouder Verheij-de Haas voelde daar niet veel voor, omdat dat weer extra tijd zou kosten tijdens het voorbereidingsproces. Op aandringen van de raad is die vacature toch uitgeschreven.

Alle noodzakelijke vergunningsaanvragen moeten nog worden ingediend. De vraag is of er dan nog genoeg tijd zal zijn om bezwaar te maken. Het college belooft na het zomerreces meer updates te geven aan de raad over de F1-voorbereidingen. "Hoe langer we wachten met onduidelijkheden wegnemen, hoe meer ruimte je ook aan partijen geeft die protest tegen het evenement willen aantekenen", aldus Deen.

Niet blij met helikoptervluchten

Platform Rust aan de Kust en Stichting Duinbehoud zijn daar al druk mee bezig. Zo bleek woensdag ook dat de adviescommissie van de provincie negatief oordeelt over de vergunning voor tientallen helikoptervluchten tijdens de Formule 1-dagen.