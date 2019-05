D66-fracties in Formule 1-gemeenten willen een verkeersregisseur van het Rijk

HAARLEM - De fracties van D66 in Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal en Heemstede willen dat het Rijk een speciale gezant aanstelt die zich bezighoudt met de verkeersstromen rond de Formule 1 in Zandvoort volgend jaar.

De politici dienen in hun gemeente een motie in in de hoop dat andere fracties zich achter het plan scharen om de provincie en het Rijk te porren een kwartiermaker aan te stellen. De motie heet: Laat de Formule 1 niet uit de bocht vliegen.

Volgens de politici moet worden voorkomen dat de regio wordt 'platgelegd' door de verkeersstromen rond het evenement op circuit Zandvoort in mei 2020. "Een onorthodoxe actie is hard nodig."

Lessen

Er is een persoon nodig met veel bevoegdheden die veel maatregelen in korte termijn kan regelen. De D66-fracties: "De voorbereidingstijd is namelijk dusdanig kort dat er geen tijd is voor ellenlange procedures. De verantwoordelijkheid voor mobiliteit in de regio Zuid-Kennemerland is belegd bij een zeer groot aantal partijen, onder meer gemeenten, provincies Noord- en Zuid-Holland, vervoerregio Amsterdam, Prorail, NS, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat. Het in goede banen leiden van de bezoekersstromen tijdens dit evenement kan belangrijke en waardevolle lessen opleveren voor de toekomstige mobiliteit in de regio in het algemeen en bij evenementen of mooie zomers dagen in het bijzonder."