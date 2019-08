Tegenstanders Formule 1 willen deal met Zandvoort: "We gaan tot het gaatje"

ZANDVOORT - Actiegroep Rust bij de Kust wil een deal sluiten met de gemeente Zandvoort om de overlast van het circuit te beperken. In ruil voor minder racedagen of het verlagen van de geluidsnorm, is de stichting bereid de overlast van de Formule 1 te accepteren.

Eerdere pogingen voor zo'n afspraak mislukten, erkent voorzitter Karel van Broekhoven. "Ik heb het al eens voorgesteld, maar het idee werd gelijk weggewuifd. Het circuit heeft geen zin in de moeite om geluid te verminderen en gaat ook het circuit niet minder gebruiken."

Toch wil de Haarlemmer het nog eens proberen. "Veel bewoners van de omliggende gemeenten hebben ontzettend veel overlast van al die racedagen. Wij zeggen: als we het aantal dagen dat hier geracet wordt verminderen van 240 naar bijvoorbeeld 140, vinden we al die extra overlast voor de Formule 1 geen probleem." Die extra overlast bestaat niet alleen uit brullende F1-motoren, maar ook tientallen helikoptervluchten en toenemende verkeersdrukte.

Tot het gaatje

Als de stichting en de organisatie van de Formule 1 er niet samen uitkomen, gaat Rust bij de Kust er alles aan doen om het evenement te dwarsbomen. De komende tijd zijn veel vergunningen nodig, waarbij er telkens bezwaar kan worden gemaakt. Een uitgelezen kans voor Rust bij de Kust om het evenement proberen tegen te houden.

Een voorbeeld is de uitvalsweg die tussen de boulevard en het circuit moet komen. Die is nodig om hulpdiensten een toegangsweg te geven bij noodsituaties, en vermoedelijk als ingang voor leveranciers. Maar het is nog niet zo eenvoudig om het huidige zandpaadje daarvoor geschikt te maken. Van Broekhoven: "Er is weinig ruimte, terwijl er aan de ene kant een beschermd natuurgebied ligt, en aan de andere kant een campingterrein. Daarnaast denken we dat de rechter net als andere bouwprojecten de aanleg van de weg zal verbieden door het stikstofarrest."

De stichting is bereid het tot aan de rechter uit te vechten. "Dat gaat veel geld, tijd en energie kosten. Maar dat geeft niet, want we zijn deze overlast meer dan zat. We gaan tot het gaatje."

Niet tegen Formule 1

Rust bij de Kust is niet per se tegen de komst van de Formule 1, benadrukt Van Broekhoven. "Maar wel tegen alle overlast die het evenement met zich meebrengt. Zeker omdat het bovenop de overlast komt die we al ervaren." De voorzitter zegt te begrijpen dat er ook voorstanders zijn. De verwachting is immers dat er 100.000 mensen per dag op het circuit afkomen. "Natuurlijk, het is een evenement waar veel raceliefhebbers van zullen genieten. Maar het probleem is dat er ook heel veel racedagen zijn waar slechts een handvol mensen op afkomt, terwijl het voor veel overlast in de regio zorgt."

Het plezier van vijftig mensen zou volgens Van Broekhoven niet tot zoveel overlast voor veel meer mensen mogen zorgen. Bovendien heeft de actievoerder een duidelijke boodschap voor de gemeente Zandvoort: "Denk nou eens mee met de buurgemeenten, wees eens minder egoïstisch. Wij zijn bereid om in gesprek te gaan, maar dan moet dat wel kunnen."

In september zullen de gesprekken weer hervat worden. "Hopelijk hebben ze dan wel interesse in ons voorstel", zegt de voorzitter. "En anders gaan we de strijd aan."