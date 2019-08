'Bezoeken van de Dutch Grand Prix met de auto tot in Zandvoort niet mogelijk'

ZANDVOORT - Met de auto naar Zandvoort en dan ook nog eens een parkeerplek weten te vinden tijdens de Formule 1-dagen? Dat zal onmogelijk worden als het aan de organisatie van het evenement ligt, blijkt uit een raadsinformatiebrief van de gemeente Zandvoort.

In het document wordt een update gegeven over de inhoud van de gesprekken die momenteel gevoerd worden tussen alle betrokken partijen bij de komende Formule 1-races in Zandvoort. Het zijn veelal nog oriënterende gesprekken over bijvoorbeeld mobiliteit en veiligheid. De concrete uitwerkingen van de plannen ontbreken dus nog; die volgen later dit jaar.

Auto's komen Zandvoort niet in, behalve..

Uitgangspunt is dat parkeren alleen mogelijk wordt voor bestemmingsverkeer, de organisatie en betrokkenen rond de Dutch GP. Alle andere bezoekers zullen gebruik moeten maken van treinen, bussen, fietsen of te voet moeten komen. DGP Race B.V., de organisator van het hoofdevenement, heeft inmiddels met de betrokken partijen een mobiliteitsplan ontwikkeld. Maar waar bijvoorbeeld de P+R-terreinen zullen komen, is nog niet duidelijk. Autoverkeer moet zoveel mogelijk 'afgevangen worden dichtbij de A4, A5 en A9'.

De kaarten zijn inmiddels verdeeld. Ze kunnen in februari op naam worden gezet, nadat de bezoekers een keuze hebben gemaakt uit één van de mobiliteitsopties.

Treinverkeer

De organisatie laat momenteel door een onderzoeksbureau uitzoeken in hoeverre er extra treinen kunnen worden ingezet tijdens de Dutch Grand Prix. Eind augustus zal daar meer over bekend worden gemaakt. In Overveen vrezen omwonenden van het spoor dat het verhogen van het aantal treinen en het 'upgraden' van het spoor een voorbode zal zijn van veel meer treinverkeer op zomerse dagen.

Er wordt van uitgegaan dat er maximaal 125.000 mensen per dag op het circuit aanwezig zijn tijdens de Grand Prix-dagen. Hierbij gaat het dan om bezoekers en alle betrokkenen bij de race.



DGP heeft inmiddels meer dan achtduizend hotelkamers in de regio 'in optie' gereserveerd. De datum van de Dutch Grand Prix is overigens nog steeds niet bekend. Het eerste weekend van mei zou zijn geannuleerd in verband met Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. De verwachting is dat er eind augustus of begin september meer duidelijkheid over komt.



Veiligheid rondom Formule 1

De eerste gesprekken met de veiligheidspartners van de gemeente Zandvoort zijn vooral oriënterend geweest. De DGP heeft een 'manager veiligheid' aangesteld. Begin september wordt een eerste conceptversie van het veiligheidsplan met alle betrokken partijen besproken. De gemeente Zandvoort geeft aan dat een extra ontsluitingsweg van en naar het circuit gewenst is ten bate van de veiligheid.



Side-events

Naast de Dutch Grand Prix zullen er ook rondom het circuit veel evenementen plaats gaan vinden. Uitgangspunt is dat de activiteiten 35 dagen voor de race moeten beginnen. De verwachting is dat de side-events 'tijdens de grootste piek van het hoofdevenement' geen extra publiek zullen trekken. Ondernemers en andere creatievelingen worden opgeroepen om mee te denken over de invulling van die side-events. Op maandag 2 september wordt daarom een 'Kick-off Side-events Formule 1' georganiseerd.

Vergunningen en milieuorganisaties

Uit de raadsinformatiebrief blijkt dat de gemeente Zandvoort de dialoog wil blijven voeren met de kritische milieuorganisaties en dat 'het proces voor de benodigde vergunningen in volle gang is'.