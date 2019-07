Verzet Overveners tegen 'spoorplan' Formule 1: "24 treinen per uur is veel te veel"

BLOEMENDAAL - Omwonenden van het spoor in Overveen hekelen de plannen om volgend jaar vierentwintig treinen per uur door het dorp te laten rijden tijdens de Formule 1 in Zandvoort. Ze vrezen voor geluids- en verkeersoverlast, maar vooral dat de plannen zich niet alleen maar tot de Formule 1 beperken.

"In Overveen is een treinopstand uitgebroken", zegt Teun Schermerhorn. Hij woont naast het spoor en voert de opstand aan. Nu rijden er in de zomermaanden acht sprinters per uur door het dorp. "Vooral in de bochten hoor je de treinen 'gillen'. Laat staan als er vierentwintig per uur zijn en ook nog eens Intercity's." (lees verder na de video)

Overvener Teun Schermerhorn over de treinen en de rol van Amsterdam





Vaker meer treinen

Ivo Cottaar woont ook langs het spoor in Overveen. Hij kijkt uit naar de races, maar niet naar het toekomstige treinverkeer langs zijn huis. "Als het tot die drie dagen beperkt blijft, dan is het prima. Maar waar het om gaat, is een investering in de bovenleidingen waar Prorail nu al over zegt dat ze straks meer treinen kunnen gaan laten rijden."

Hij vreest dat, als de techniek eenmaal op orde is, het hek van de dam is en er veel vaker gedurende het jaar meer treinen zullen rijden. "Overveen gaat dicht, dat zou zonde zijn", doelend op de slagbomen die dan vaak naar beneden zullen staan.

Zandvoort haalt schouders op

In Zandvoort staan ook huizen langs het spoor. Will Honderdos en haar buurvrouw Dini maken zich niet zo druk over hoeveel treinen er straks langs hun deuren rijden tijdens de Formule 1. "Al zouden we er overlast van hebben, dan klagen we niet. We wrijven in onze handen dat de race weer terug is." (lees verder na video)

Zandvoorters Will en Dini maken zich niet zo druk over de treinen





Oproep aan politiek

Teun Schermerhorn krijgt veel steun van zijn dorpsgenoten en vestigt zijn hoop nu op de Bloemendaalse politiek. Vanavond wordt het onderwerp in de raad besproken. De wethouder zit op 10 juli met alle betrokken partijen, en dus ook Prorail, om tafel om de verkeerslogistiek rondom de Formule 1 te bespreken. "Die moet zich daar hevig verzetten tegen deze plannen."

