Dit zijn de roze helden van de provincie

NOORD-HOLLAND - NH Radio vaart morgen tijdens de Canal Parade mee met een eigen boot. Om de LHBTI-community uit Noord-Holland goed in het zonnetje te zetten zijn deze week drie roze helden in de schijnwerper gezet: mensen die zich echt inzetten voor emancipatie in de regio.

LHBTI met een verstandelijke beperking

Zo zet Arnold Boekhoff uit Zaandam zich al jaren in voor LHBTI'ers met een verstandelijke beperking. Bijna 20 jaar geleden begon hij met zijn initiatief, omdat er destijds niets was voor LHBTI'ers met een beperking. "Ik was al vijf keer afgewezen door de community, toen heb ik gevraagd of er al een ontmoetingscafé voor onze doelgroep was." Hij ging graag uit in Amsterdam maar miste een plek waar hij gehoord en gezien werd. Sinds 2007 is hij ook nog eens ambassadeur voor het COC, waar hij nu al 12 jaar met veel plezier werkt. Arnold en zijn partner Rijkjan varen morgen mee op de boot van NH Radio.

Uitkomen voor je geaardheid

De tweede roze held die mee mag varen met de boot van NH Radio is Ingrid Geerlings, die verrast werd door haar vrouw Marit. Marit is trots: "Ik ben trots dat je voor je geaardheid bent uitgekomen. Dat je durft te zijn wie je bent." Ingrid denkt dat het een dag gaat worden die ze nooit gaat vergeten.

Een goed, lief en mooi mens

De laatste roze held die morgen meevaart is Lenie uit IJmuiden. Zij werd genomineerd door haar partner Monique, met wie ze al 36 jaar samen is. Monique vertelt dat Lenie nog uit de tijd komt waarin de LHBTI-community nog veel minder geaccepteerd was: "Lenie is wat ouder dan ik en werd nog naar de dokter gestuurd toen ze uit de kast kwam. Inmiddels werken we allebei in de verslavingszorg en heeft ze veel mensen geholpen."