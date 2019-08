Roze held: Lenie haalt na 36 jaar nog elke dag het mooiste naar boven in haar Monique

IJMUIDEN - NH Radio vaart dit jaar mee met de Canal Parade, het feestelijke hoogtepunt van de Amsterdamse Prideweek. Op de boot hebben wij plek voor drie roze helden in de provincie: mensen die een podium verdienen tijdens de botenoptocht. De tweede held die meegaat op de boot is Lenie uit IJmuiden.

Haar partner Monique verraste haar live in de uitzending van June tot 12 op NH Radio met een nominatie als Roze Held. Emotioneel lichtte ze aan haar geliefde toe waarom zij vindt dat Lenie mee moet op de boot:

Destructief

"Inmiddels 36 jaar geleden heeft ze me geholpen om mezelf te vinden. Het was voor mij liefde op het eerste gezicht toen ik haar zag. Die gevoelens had ik niet eerder ervaren in het leven. In die tijd ging het niet goed met mij, omdat ik niet goed om kon gaan met het verlies van mijn verongelukte broer. Ik was destructief, maar door Lenie kon ik werken aan mezelf."

Ze vervolgt: "Lenie is wat ouder dan ik en werd nog naar de dokter gestuurd toen ze uit de kast kwam. Inmiddels werken we allebei in de verslavingszorg en heeft ze veel mensen geholpen. Haar enorme inzet en betrokkenheid zijn bewonderenswaardig. Ook onze lieve ouders zijn en waren trots op haar en waren getuige van ons geregistreerde partnerschap in 2002."

Jezelf zijn

Als afsluiter sprak Monique de volgende woorden tegen haar Lenie: "Je bent een goed, lief en mooi mens. Ik vind haar heel dapper en hou onbeschrijfelijk veel van haar. We genieten samen van ons leven en van het feit dat we in Nederland onszelf kunnen zijn."

Lenie schrok duidelijk van de mooie woorden, maar vertelde erg uit te kijken naar de optocht van zaterdag. "Superbedankt!"

Dit jaar vaart NH Radio op zaterdag 3 augustus met een eigen boot mee tijdens de Canal Parade. Volg onze website om niets te missen.