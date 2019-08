LHBTI: In gesprek met de mensen achter de letters

NOORD-HOLLAND - Iedereen kent de letters LHBTI wel als afkorting voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mensen, transgenders en interseksuele mensen. NH Nieuws ging voorafgaand aan de Canal Parade in gesprek met de mensen achter de letters.

L: Lesbische vrouwen

Marianne van der Wildt is de eerste uit de portretreeks van NH Nieuws. Op 1 maart is haar bar open gegaan, die zich richt op lesbische en biseksuele vrouwen: "Het is gewoon fijn om een plek te hebben waar je in je eentje naartoe kan, waar je vrienden kan ontmoeten en waar je ook met gelijkgestemden in de meerderheid bent." In haar bar is iedereen welkom, ook mannen, maar ze wil vooral een veilige plek creëeren voor lesbische vrouwen.

H: Homoseksuele mannen

Ronald Mol is conducteur en bestuurslid bij Trainbow, het LHBTI-netwerk van de NS. Hij ziet dagelijks hoe de emancipatie van mensen uit de LHBTI-community nog enorm achterloopt. "Ik reis door het hele land als conducteur. Je komt af en toe weleens binnen in een kantine en dan worden er wel grapjes gemaakt. Voor de buitenwereld is dat dan heel onschuldig. Ze roepen 'slappe homo', maar mij raakt dat dan."

LHBTIQAPC

De letters LHBTI vertegenwoordigen niet het volledige spectrum. Daarom wordt er vaak een + achter gezet. Andere letters die veel voorkomen zijn Q, A, P en C. Queer (Q) mensen laten zich bijvoorbeeld liever niet in een hokje plaatsen wat betreft hun seksualiteit, terwijl a-seksuele mensen (A) zich juist tot niemand seksueel aangetrokken voelen. Panseksuele mensen (P) voelen zich aangetrokken tot alle identiteiten en geslachten en vallen daarmee echt op het karakter van een persoon en niet op geslacht, en cisgender mensen (C) zijn mensen die zich identificeren met het geslacht als welke ze zijn geboren.

B: Biseksuele mensen

Femke krijgt als biseksueel persoon regelmatig te horen dat ze 'van twee walletjes eet', maar zelf denkt zij er totaal niet zo over. "Ik val op mensen: mannen, vrouwen, mensen ertussenin, mensen die zich allebei voelen of juist allebei niet. Ik voel me zelf ook niet helemaal man of vrouw, dus wanneer ben je dan bi?"

T: Transgender mensen

Alex werd geboren als vrouw, maar gaat nu als man door het leven. "Ik hoop mensen mee te kunnen geven dat ik gewoon een persoon ben die toevallig trans is, maar dat maakt me niet per se anders. Het is oké om vragen te stellen, als de situatie ernaar is. Je kan niet zomaar tijdens het werk vragen: 'wat heb jij nou tussen je benen?'", vertelt Alex lachend. "Dat is natuurlijk sowieso niet een goede vraag om te stellen. Denk aan de soort vragen die je zelf zou willen beantwoorden. Zie me gewoon al een persoon, niet als een ander soort wezen."

I: Interseksueel persoon

Ellen is geboren met een intersekse-conditie. Intersekse ben je wanneer je geboren wordt in een lichaam dat niet voldoet aan de normen zoals de maatschappij die uitdraagt. Zo is Ellen bijvoorbeeld geboren zonder baarmoeder, zonder eierstokken, maar is ze wel een vrouw. Het taboe rondom intersekse-conditie komt volgens haar ook uit de maatschappij: "Daar word je ingedeeld in ofwel man ofwel vrouw, maar er blijken allemaal uitzonderingen op te bestaan. De maatschappij legt je die tweedeling op, terwijl die helemaal niet bestaat. Er zijn heel veel mensen zoals ik en ik denk dat het belangrijk is dat mensen dat weten."

NH Nieuws zendt op 3 augustus de hele dag live uit vanaf de Canal Parade in Amsterdam.