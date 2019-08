Roze held: Arnold zet zich al 20 jaar in voor LHBT'ers met een verstandelijke beperking

ZAANDAM - NH Radio vaart dit jaar mee met de Canal Parade, het feestelijke hoogtepunt van de Amsterdamse Prideweek. Op de boot hebben wij plek voor drie roze helden in de provincie: mensen die een podium verdienen tijdens de botenoptocht. De eerste held die meegaat op de boot is Arnold Boekhof uit Zaandam, die zich al jaren inzet voor LHBT’ers met een verstandelijke beperking.

Zijn partner Rijkjan Sikkel heeft hem opgegeven voor de titel Roze Held in het NH Radio-programma June tot 12. Arnold begon namelijk in 2000 in Amsterdam al met zijn initiatief, omdat er toen niets was voor LHBT-mensen met een verstandelijke beperking. "Ik was al vijf keer afgewezen door de community, toen heb ik gevraagd of er al een ontmoetingscafé voor onze doelgroep was."

De Zaandammer ging namelijk vaak uit in Amsterdam, maar miste een echte plek. "Het is zo belangrijk dat wij gehoord en gezien worden." Sindsdien is Arnold maatschappelijk actief en in 2007 werd hij ook ambassadeur bij het COC, waar hij nu al 12 jaar met veel plezier werkt.

Arnold was door het dolle heen met de nominatie en het plekje op de boot: "Zo, wow! Dank je wel, dat is te gek. Dit is helemaal top." Het stel gaat nu voor de vierde keer mee op een boot tijdens de Canal Parade.

Dit jaar vaart NH Radio op zaterdag 3 augustus met een eigen boot mee tijdens de Canal Parade. Volg onze website om niets te missen.