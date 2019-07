Nomineer jouw held en vaar samen mee tijdens de Canal Parade

AMSTERDAM - NH Radio vaart aanstaande 3 augustus mee met de Canal Parade in Amsterdam. Daarom zoekt de zender drie helden uit de LHBTI-gemeenschap, die een plekje op deze boot verdienen. Heb jij een vriend of vriendin die de titel 'roze held' moet dragen? Meld je dan aan!

Ken jij een voorvechter van LHBTI-rechten? Een vriend of vriendin die je steun en toeverlaat was toen je uit de kast kwam? Een leraar, trainer of vrijwilliger die zich al jaren inzet voor de LHBTI-gemeenschap? Kortom: iemand die een podium tijdens de Canal Parade verdient?

Meld je dan snel aan en wie weet varen jullie op zaterdag 3 augustus samen mee. Stuur voor maandag 29 juli een mail met motivatie en foto via dit formulier.