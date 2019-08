Roze held: Ingrid durfde te zijn wie zij is en vaart morgen mee met de Canal Parade

AMSTERDAM - NH Radio vaart dit jaar mee met de Canal Parade, het feestelijke hoogtepunt van de Amsterdamse Prideweek. Op de boot hebben wij plek voor drie roze helden in de provincie: mensen die een podium verdienen tijdens de botenoptocht. De derde held die meegaat op de boot is Ingrid Geerlings, die verrast werd door haar vrouw Marit.

Dat Marit de nominatie geheim had gehouden voor haar vrouw, blijkt wel als Ingrid live wordt verrast in June tot 12 op NH Radio. "Oooh, we gaan op de boot?! Super! Wat een leuke verrassing!"

Terwijl Ingrid bijkomt van de schrik, legt Marit uit waarom zij haar liefde een roze held vindt: "Ik ben trots op je dat je voor je geaardheid bent uitgekomen. Dat je durft te zijn wie je bent."

Blij verrast vertelt Ingrid wat ze verwacht van de dag: "Ik denk dat het een dag wordt om nooit meer te vergeten. Liefde overwint alles."

Dit jaar vaart NH Radio op zaterdag 3 augustus met een eigen boot mee tijdens de Canal Parade. Volg onze website om niets te missen.