Vanavond bewonersbijeenkomst over toekomst Schiphol: zes vragen en antwoorden

VIJFHUIZEN - De aankondiging dat het aantal vliegbewegingen op Schiphol na 2020 onder voorwaarden en stapsgewijs flink verder mag groeien, leverde de nodige gefronste wenkbrauwen op. Om zoveel mogelijk onduidelijkheid weg te nemen, houdt het ministerie vandaag een informatiebijeenkomst in de Expo Haarlemmermeer. NH Nieuws blikt alvast vooruit met zes vragen, die worden beantwoord door luchtvaartverslaggever Doron Sajet.

Wat is het doel van de bijeenkomst?

"Het initiatief voor de avond is genomen door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bedoeld om omwonenden van Schiphol te informeren over de groeiplannen voor Schiphol. Op 5 juli werd bekend dat het kabinet de groeiplannen doorzet, maar wel onder voorwaarden: zo mag het aantal vliegbewegingen alleen groeien als maatschappijen hun leven beteren en zuiniger, schoner en stiller gaan vliegen. Ook is een voorwaarde dat het aantal nachtvluchten wordt teruggebracht."

Wat verwacht je voor vragen?

"Ik verwacht bijvoorbeeld de vraag of de Aalsmeerbaan in de toekomst vaker gebruikt zal gaan worden, waarop het ministerie dan zal uitleggen dat dat alleen gebeurt als het schoner en zuiniger kan."

Zijn er behalve het ministerie ook andere partijen aanwezig?

"Schiphol heeft laten weten dat ze geen rol zullen hebben, en ook de Luchtverkeersleiding Nederland en KLM zijn niet aanwezig. Het is geen plenaire bijeenkomst en de minister is er niet bij, maar aanwezige omwonenden kunnen rondlopen en ambtenaren van haar ministerie vragen stellen.

Kunnen omwonenden op de bonnefooi binnenlopen?

"Nee, online aanmelden via het ministerie is verplicht. De inloopdag duurt van 16.00 uur tot 21.00 uur is opgedeeld in vijf blokken, zodat mensen die 's middags moeten werken 's avonds in de gelegenheid zijn om te komen."

Hoe groot is de animo?

"Niet groot. De Expo Haarlemmermeer biedt plaats aan 15.000 mensen, maar tot nog toe heeft het ministerie slechts 200 á 300 aanmeldingen binnen. Dat is bedroevend weinig voor zo'n grote locatie."

Komt er nog een vervolg?

"Na de zomer houdt het ministerie een soortgelijke avond voor mensen die er vanwege vakantie vandaag niet bij kunnen zijn."