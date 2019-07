Schiphol mag weer groeien: "Doodsteek voor vertrouwen"

SCHIPHOL - Omwonenden van Schiphol vinden het nieuws dat Schiphol in 2021 weer mag groeien een "doodsteek voor het laatste greintje vertrouwen" dat zij hadden in het kabinet. Dat meldt de bewonersdelegatie van de Omgevingsraad Schiphol. Volgens ingewijden van de NOS bespreekt het kabinet morgen een voorstel van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De bewonersdelegatie wil dat de groeistop van Schiphol verlengd wordt tot en met 2023. Nu geldt een maximum aan vliegbewegingen van 500.000 tot eind 2020. De bewoners maken deel uit van de Omgevingsraad Schiphol (ORS), waarin ook Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland, KLM, gemeenten, provincies en milieuorganisaties zitten. Het lukte de ORS begin dit jaar niet om tot een advies voor de minister te komen.

Vanuit de Tweede Kamer druppelen ook de eerste reacties binnen. Luchtvaartwoordvoerder Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren vindt de groeiplannen van Van Nieuwenhuizen een "vuile list" en "ontwrichtend".

SP-Kamerlid Cem Laçin is verbijsterd over de plannen: "Minister Van Nieuwenhuizen verzekerde ons dat besluit over toekomst van Schiphol eind 2020 genomen zou worden na uitvoering van de OvV-aanbevelingen over de veiligheid op Schiphol. Nu dit. Ongelooflijk, duidelijk aan welke kant deze minister staat!"

Waanzin

Suzanne Kröger van Groenlinks vindt het waanzin: "Vol trots een klimaatakkoord presenteren om een week later -tegen alle afspraken in- de groei van Schiphol er door te douwen. Waanzin. De grenzen van omwonenden, veiligheid, natuur en klimaat zijn bereikt. Groei is geen optie."

Milieuorganistaties

Greenpeace Nederland, Natuur & Milieu en de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland reageren gezamenlijk op het nieuws: ""Schiphol laten groeien in tijden van klimaatcrisis is waanzin. De CO2-uitstoot van de luchtvaart wordt weer compleet genegeerd. Alle sectoren moeten aan de bak met groen beleid, maar blijkbaar niet de luchtvaart. Het kabinet heeft een tunnelvisie wanneer het om vliegen gaat. Groei kan niet gepaard gaan met minder klimaatschade, zolang emissieloos vliegen nog niet meer is dan een sprookje. De enige optie voor Schiphol is krimp."