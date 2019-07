Omwonenden Schiphol starten petitie tegen groei: "Dit is onverantwoord"

SCHIPHOL - Nu Schiphol vanaf 2021 mag groeien naar 540.000 vluchten per jaar, klinkt er vanuit allerlei hoeken kritiek. Nu is er ook een petitie in de lucht om de groei van bijna tien procent te stoppen.

Op moment van schrijven is is de petitie 277 keer ondertekend. "Dit is onverantwoord voor omwonenden en milieu", aldus de initiatiefnemer van de petitie.

Eén van de ondertekenaars schrijft: "Ik zit alweer de hele avond met mijn vingers in mijn oren en de ondertiteling aan. Weg met muts Cora (minister Van Nieuwenhuizen, red.)." Een andere ondertekenaar is het vertrouwen in de regering kwijt: "Deze regering is over zijn houdbaarheidsdatum heen."

Tuin

Weer een ander merkt op: "Wij hebben nu al heel veel overlast van de stijgende toestellen die richting Engeland en Amerika vertrekken. En als de Polderbaan de landingsbaan is, zijn wij ook de klos en kunnen we niet met elkaar praten als we in de tuin zitten."