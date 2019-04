Politie pakt 'SUV-steker': man (23) aangehouden voor reeks aanvallen op hardlopers en fietsers

JULIANADORP - De politie heeft gisteravond een 23-jarige man uit Julianadorp aangehouden in de 'SUV-steker'-zaak. In november en januari werden meerdere vrouwelijke fietsers en hardloopsters in Castricum, Egmond aan den Hoef en Barsingerhorn aangevallen en gestoken door een onbekende man in een auto.

De politie laat weten dat de verdachte dankzij 'gedegen onderzoekswerk' kon worden opgepakt. Ook de ruim 150 tips die binnenstroomden na uitzendingen van opsporingsprogramma's Bureau NH en Opsporing Verzocht hebben volgens de politie geholpen.

In een paar maanden tijd werden vier meisjes en vrouwen afzonderlijk van elkaar aangevallen door de man. Op donderdag 22 november voor het eerst: toen werden een 18-jarig meisje en een 52-jarige vrouw uit Limmen aangereden door een auto en gestoken met een onbekend voorwerp. De slachtoffers waren aan het fietsen en hardlopen over de Zanddijk in Castricum.

Ziekenhuis

Slechts vier dagen later, op 26 november, raakte de 18-jarige Esmee uit Egmond aan den Hoef gewond toen zij aan het hardlopen was op de Rinnegommerlaan. De vrouw jogde nog even door, maar zakte op de Herenweg in elkaar. In het ziekenhuis werd duidelijk dat ze was gestoken en daardoor een klaplong had gekregen.

De laatste aanval was op 26 januari, toen een 15-jarig meisje tijdens het fietsen werd ingehaald door een auto en met een scherp voorwerp in haar arm werd geraakt. Dat gebeurde op de Heerenweg in Barsingerhorn.

Het was voor de politie een tijdlang onduidelijk of de vier zaken met elkaar te maken hadden, maar na uitgebreid onderzoek kwamen ze op spoor van de 23-jarige man uit Julianadorp. Hij wordt morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris, die zal bepalen of de man in de cel wordt gezet.

Over het motief van de man doet de politie geen mededelingen.

