Dit weten we over de 'SUV-steker' die hardlopende en fietsende vrouwen aanviel

EGMOND AAN DEN HOEF - Inwoners van Castricum en Egmond zijn al een paar weken in de ban van een onbekende messentrekker. De verdachte lijkt het gemunt te hebben op fietsende en hardlopende vrouwen en heeft al drie slachtoffers gemaakt. Er is nog weinig over de 'SUV-steker' bekend, maar dit is wat we dankzij het politieonderzoek wél weten.

Politiewoordvoerder Wendy Boudewijn laat in Bureau NH weten dat het "meer dan vermoedelijk" om een man gaat. "De slachtoffers hebben hun belager niet gezien, maar de 18-jarige hardloopster Esmee, in Egmond aan den Hoef, hoorde hem wat schreeuwen en kan daaruit concluderen dat het om een man ging."

Auto

De twee vrouwen die in Castricum kort na elkaar zijn belaagd, hebben beide een grote en hoge auto gezien. "Een SUV-model", aldus Boudewijn. "De 52-jarige hardlopende vrouw zag het voertuig van de achterkant en heeft benoemd dat de achterlichten opvallend waren. Ze hadden namelijk de vorm van een omgekeerde L. Bovendien leek de kentekenverlichting stuk te zijn. De 18-jarige fietsende vrouw in Castricum denkt dat de auto zilverkleurig was."

Lees ook: Aangereden hardloopster en fietsster Castricum doen verhaal: "Er kwam opeens een arm uit het raam"

De Egmondse hardloopster zag daarentegen juist een kleine, donkere auto. "Maar we moeten wel benadrukken dat het donker was en dat het allemaal snel is gebeurd, dus daar kunnen we nog geen conclusies uit trekken."

Mogelijke getuigen

De politie tast verder nog grotendeels in het duister en is daarom op zoek naar aanvullende informatie. "We willen graag beelden van de Zanddijk in Castricum, op 26 november tussen 17.40 uur en 17.45 uur. Ook van de Rinnegommerlaan in Egmond aan den Hoef zijn die welkom, op 22 november tussen 19.30 en 19.45 uur."

Lees ook: Schrik zit er in bij hardlopers na aanvallen: ''Dit had iedereen kunnen overkomen''

"Bovendien weten we van de slachtoffers dat er een vrouw op de Zanddijk was ten tijde van de aanvallen", zo gaat Boudewijn verder. "Zij heeft het fietsende slachtoffer geholpen, maar wij hebben haar nog niet gesproken. Het zou gaan om een blanke vrouw van ongeveer 40 jaar oud, met blond krullend en schouderlang haar. Ook droeg ze een bril."

Op de Rinnegommerlaan zouden twee wandelaars, naast de SUV, ook een bestuurder in een lichtkleurige auto hebben gezien. "Ook daar willen we graag mee in contact komen."

Messteken

De politie benadrukt dat het bij de 18-jarige hardloopster uit Egmond aan den Hoef vasstaat dat ze is gestoken, maar dat het bij de zaken in Castricum nog om een vermoeden gaat. Wel wijst de schade aan de kleding en hun letsel in de richting van een messteek.

Naar aanleiding van een uitzending van Opsporing Verzocht gisteravond zijn er inmiddels tientallen tips binnengekomen. Volgens de politie lijken die "op het eerste gezicht hoopvol".